В Казахстане замедляются темпы инфляции

В марте 2026 года месячная инфляция составила 0,6%, отмечается замедление темпов роста цен по сравнению с февралем на 0,5%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Замедление роста цен наблюдается во всех составляющих: цены на продовольственные товары повысились на 0,7%, платные услуги – на 0,6%, непродовольственные товары – на 0,5%. 

Из продуктов питания снижение цен отмечено на огурцы на 22,6%, лук репчатый – на 10,9%, помидоры – на 2,6%, капусту – на 1,9%, крупу гречневую – 1,2%, конфеты глазированные шоколадом – на 0,9%. Повышение цен наблюдается на перец сладкий на 10,7%, бананы – на 5,4%, свеклу, морковь – по 4,2%, кефир 2-3% жирности – на 2,3%, мед – на 1,8%, печенье сахарное, печень говяжью – по 1,3%. 

Среди непродовольственных товаров цены снизились на пылесос на 8,2%, утюг – 7,7%, смартфон – на 2,7%, автомобили – на 2,3%, сумку женскую – на 2,1%. Повышение цен отмечено на кольцо обручальное золотое, кухонную плиту – по 5,5%, телевизор – 4,1%, беспроводные наушники – 2,2, корвалол – на 1,7%, крем для рук – на 1,4%, цемент – на 1,3%. 

Цены на услуги бассейнов (абонемент) повысились на 3,3%, услуги электрика – на 2,1%, лечение кариеса – на 1,6%, проезд в междугороднем автобусе – на 1,1%, курсы обучения в автошколе – на 0,8%. 

В годовом исчислении инфляция в марте 2026 года составила 11% и замедлилась по сравнению с февралем на 0,7 процентных пункта. Цены на продовольственные товары повысились на 11,7%, непродовольственные товары – на 11,3%, платные услуги – на 10%. 

В годовом выражении огурцы подешевели на 40,9%, помидоры – на 16,5%, баклажаны – на 14,8%, рис – на 5%. Яблоки подорожали на 13,5%, овсяные хлопья – на 12,9%, лапша – на 12%, чай черный – на 6,7%. 

По сравнению с мартом 2025 года цены на шампунь выросли на 13,9%, мыло хозяйственное – на 7,3%, скатерть – на 6,5%, обои – на 3,3%, комнатные растения – на 3,2%. 

Курьерские услуги по доставке посылок подорожали на 14,3%, услуги по организации проведения торжеств – на 10,8%, ремонт телевизора – на 7%, услуги детских центров развития – на 6,9%. 

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 537 позициям. Динамические изменения по инфляции можно посмотреть на специально-разработанном интерактивном дашборде, где охвачены показатели, начиная с 2018 года. 

#цены #статистика #инфляция

