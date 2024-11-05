В Казахстане запретили рубить саксаул на участках государственного лесного фонда

Соответствующий приказ подписали в Минэкологии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Запретить все виды рубок в саксауловых лесах на участках государственного лесного фонда Республики Казахстан, за исключением сплошных рубок на участках лесного фонда, подпадающих под прохождение магистральных трубопроводов и мест разработки урановых месторождений, до 31 декабря 2028 года», - говорится в тексте документа.

Приказ министра экологии и природных ресурсов РК от 30 октября 2024 года № 260 вводится в действие с 15 ноября 2024 года.