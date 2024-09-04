В Казахстане запретят продавать невозвратные авиабилеты

Об этом на пленарном заседании заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
В ходе обсуждения проекта закона о защите прав потребителей депутат Бакытжан Базарбек поднял вопрос невозможности возврата авиабилетов.
«Я недавно столкнулся с проблемой невозвратных авиабилетов от авиакомпаний Air Astana и FlyArystan. Их деятельность приводит к недовольству населения. Конечно, есть невозвратные авиабилеты, рейсы передвигаются, все это связано и с листингом. На сегодняшний день мы видим, что они стараются использовать свои возможности для еще большего удорожания билетов. По моему мнению, главной проблемой является устаревшая система правового регулирования, которая основана на Варшавской конвенции 1929 года. Может быть, мы должны сделать переход от Варшавской конвенции к Монреальской? Также мы должны предусмотреть имущественную ответственность руководства авиакомпаний и дирекции аэропортов», - считает мажилисмен.
В свою очередь, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев согласился с постановкой вопроса.
«Это очень актуальный вопрос. Действительно, невозвратность авиабилетов была законодательно предусмотрена. Эта коллизия была, но ее сняли. Второе, привлечение к имущественной ответственности, да, у нас в комитете мы получили расширение своей компетенции, предусматривается такая возможность. Сейчас в рамках нового законопроекта мы снимаем возможность 100-процентности невозвратных билетов», - сказал министр.