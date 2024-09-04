В Казахстане запретят продавать невозвратные авиабилеты

В ходе обсуждения проекта закона о защите прав потребителей депутат Бакытжан Базарбек поднял вопрос невозможности возврата авиабилетов.

«Я недавно столкнулся с проблемой невозвратных авиабилетов от авиакомпаний Air Astana и FlyArystan. Их деятельность приводит к недовольству населения. Конечно, есть невозвратные авиабилеты, рейсы передвигаются, все это связано и с листингом. На сегодняшний день мы видим, что они стараются использовать свои возможности для еще большего удорожания билетов. По моему мнению, главной проблемой является устаревшая система правового регулирования, которая основана на Варшавской конвенции 1929 года. Может быть, мы должны сделать переход от Варшавской конвенции к Монреальской? Также мы должны предусмотреть имущественную ответственность руководства авиакомпаний и дирекции аэропортов», - считает мажилисмен.