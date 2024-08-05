В Казахстане завершены защитные мероприятия против саранчи

Правительство , Сельское хозяйство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В регионах завершена обработка против саранчи

Фото: правительство РК

Итоги этой работы подвели на заседании центрального штаба в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Общий объем обработанных площадей составил 3,1 млн га, что выше на 23% прогнозируемого в этом году показателя 2,5 млн га.

Фактическое превышение прогнозного объема сложилось в результате повторных обработок в местах, где выявлялись новые очаги распространения. 

Постоянный мониторинг, оперативная передислокация техники в места активного распространения, включая беспилотники, ручное управление и контроль за ситуацией на центральном правительственном и региональных уровнях, тесное взаимодействие с аграрными ведомствами приграничных государств дали свой результат – в этом году посевы фермеров не пострадали от саранчи. 

Инфографика: правительство РК

Несмотря на завершение основных защитных мероприятий, еще неделю в отдельных регионах будет проводиться мониторинг появления саранчи. 

«С завершением активной фазы борьбы с саранчой, правительство начинает подготовку к следующему году. В планах на этот год – составление прогноза по объемам распространения саранчи и закупка 100 дронов для мониторинга мест отрождения личинок, которые будут использовать фитосанитарные инспекции в регионах. В 2025 году планируется приобрести дроны для обработки полей», – рассказали в ведомстве.

Также в следующем году планируется перейти на централизованный закуп единой услуги по борьбе с саранчой, которая будет включать затраты на пестициды, их транспортировку, хранение и применение. Это позволит контролировать качество и эффективность обработки земель, повысить ответственность исполнителей и сделать участие бизнеса в закупках более привлекательным.
 

#саранча #обработка #вредители

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