В казахстанской столице проходит первый Astana Think Tank Forum

Форум «мозговых центров» в Астане проходит под эгидой Astana International Forum (AIF). Его организатором выступил главный think tank страны – Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК. Участниками и спикерами стали эксперты из 22 стран – руководители ведущих зарубежных и казахстанских аналитических центров, исследователи, дипломаты.

фото Игоря Бургандинова

Тема Astana Think Tank Forum 2024: «Средние державы в меняющемся глобальном порядке: укрепление безопасности, стабильности и устойчивого развития». Вынесенный «в заглавие» форума вопрос имеет большое значение не только для непосредственно middle power. В условиях, когда мир находится в разбалансированном состоянии, именно «средние державы» имеют потенциал выправить ситуацию, налаживая мосты и продвигая конструктивную повестку диалога и сотрудничества.

Организованная в Астане экспертная дискуссия дала возможность обстоятельно обсудить: как «средние державы» могут это сделать?

Как отметил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин, внушительное число и уровень участников, а также обширная повестка форума доказывают, что подобный формат диалога может стать «track 2» дипломатии, при котором аналитики, исследователи и политики делятся свои­ми размышлениями и разрабатывают решения самых сложных международных проблем в дружественной, откровенной и доверительной атмосфере.

Он подчеркнул, что несмотря на геополитическую турбулентность, внешнеполитические принципы Казахстана остаются неизменными – это многовекторность, сбалансированность, прагматизм и защита национальных интересов.

– Наша страна продолжает вносить вклад в решение региональных и глобальных проблем современного мира, – отметил замес­титель главы МИД РК. – Мы убеждены, что роль «средних держав» в обеспечении диа­лога становится все более важной на меж­дународной арене.

Двухдневная программа форума охватила очень многие аспекты заявленной темы (геополитические, экономические, энергетические и так далее). Базу же для обсуждений заложила открывающая сессия, посвященная основам дипломатии «средних держав».

Модератор сессии, основатель и управляющий директор Borderless Consulting Group Чарльз Маклин (США) предложил спикерам сосредоточиться на нескольких, в определенном смысле, фундаментальных вопросах: какие страны можно отнести к middle power? Почему так важна роль «средних держав» в текущем геополитическом контексте? С какими вызовами и сложностями они сталкиваются?

Четкого и общепринятого определения, что же такое «средние державы» и каким критериям должны соответствовать страны, чтобы попасть в эту группу, на самом деле нет. Спикерам, однако же, удалось в общем и целом «определиться с понятиями» – характеристики, которые указывал каждый из них, не противоречили, а дополняли друг друга.

Так, согласно оценке основателя и председателя Сообщества внешней политики Индонезии (FPCI) Дино Патти Джалала понятие «средняя держава» включает два измерения.

– Первое – это потенциал, который охватывает такие факторы, как размер (территориальный и демографический), вес (политико-дипломатический, экономический) и амбиции (региональные и глобальные). Второе измерение – сбалансированная, умеренная позиция (middle-grounded position). К примеру, Казахстан сегодня является средней державой в большей степени, чем когда-либо ранее благодаря своему возросшему потенциалу и стратегически сбалансированной позиции, позволяющей оказывать влияние на формирование мирового порядка, – подчеркнул спикер.

Специальный советник по геополитике (Институт Монтеня, Франция) Мишель Дюкло считает, что мировыми «средними державами» следует считать региональные державы, которые при этом играют роль в международных делах, их деятельность имеет глобальное воздействие. Казахстан, по мнению эксперта, является ярким примером такой middle power, и именно такие страны становятся все более важными в современном мире.

В числе факторов, характеризующих «среднюю державу», Акан Рахметуллин выделил такие, как хорошо налаженные, надежные взаимоотношения с широким кругом внешних партнеров, а также отсутствие конфронтации с другими государствами.

Старший научный сотрудник Центра международного права и управления Школы Флетчера Джошуа Линкольн (Университет Тафтса, США), говоря о роли средних держав, обратил внимание на то, что сложившаяся в мире ситуация открывает «окно возможностей» для «средних держав» с точки зрения усиления их роли на международной арене. В условиях усиления геополитического соперничества, глубокой фрагментации мирового порядка и некоторого разочарования в существующих международных институтах middle power могут предложить повестку, которая привнесет порядок в хаос современной системы, сделает огромный вклад в безопасность, стабильность и устойчивость мира.

– У такого типа стран есть равные интересы в поддержании системы безопасности, так как вопрос стабильности – в ДНК этих стран, – считает Джошуа Линкольн.

Со своей стороны председатель Сообщества внешней политики Индонезии (FPCI) Дино Патти Джалал подчеркнул, что «средние державы» – важные игроки, которые расширяют и укрепляют глобальные связи, выступая мостами в том числе между государствами, которым по тем или иным причинам сложно достичь взаимопонимания и наладить взаимодействие напрямую.

Джошуа Линкольн тоже обратил внимание на эту важную особенность middle power, особенно востребованную сейчас: ни одна страна, даже «великая держава» не может существовать без партнеров вообще, а «средние державы» как раз занимаются тем, что создают «соединительные ткани» в международных отношениях. Именно так они наращивают свои силы, потенциал, воздействие и таким образом вносят вклад в стабильность и устойчивость на глобальном уровне.

В этом контексте пример Казахстана также весьма показателен. С первых лет независимости наша страна выстраивала прагматичную многовекторную внешнюю политику, продвигала идеи международного диалога и сотрудничества как основы для решения любых вопросов. Акан Рахметуллин напомнил, что именно наша страна более 30 лет назад инициировала созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в которое сегодня входят 28 стран, в том числе Израиль, Иран, Палестина, Индия, Пакистан. Это то, что необходимо современному миру – налаживание мостов, и это то, чем эффективно могут заниматься «средние державы».

– Географическое, геополитическое расположение Казахстана определяет наше взаимодействие с внешними игроками: мы выстраиваем сотрудничество с другими государствами не только с позиции развития своей страны и обеспечения национальных интересов, но и с позиции стремления к укреплению мира и стабильности в глобальном контексте, – отметил заместитель главы МИД РК.

Вместе с тем он обратил внимание, что «средние державы» должны объединять усилия в достижении общих целей – синергия такого партнерства будет иметь значительно более серьезный эффект, чем индивидуальные усилия государств.

В этом контексте спикеры, в частности, подняли вопрос формирования своего рода общей повестки, общего видения «средних держав» по ключевым глобальным проблемам современности.

– К примеру, особый интерес для моей страны и других государств представляют вопросы реформирования Совета Безопасности ООН. Но, как мне кажется, сложно работать, если не будет сформирована единая платформа для «средних держав». Причем это касается как стран Глобального Юга, так и Глобального Севера, – отметил, в частности, специальный советник по геополитике Мишель Дюкло.

Дино Патти Джалал тоже подчеркнул, что «средние державы», которые хотят играть роль в формировании архитектуры мирового порядка, должны озвучивать свою позицию по ключевым вопросам глобальной повестки и делать свой голос более сильным.

В первый день Astana Think Tank Forum состоялся также еще ряд сессий. На дискуссии, тема которой была обозначена как «Понимание новой эры от Атлантики до Тихого океана», спикеры из Китая, Индии, США и ООН обсудили, как страны этого обширного пространства могут эффективно сотрудничать в новой реальности, продвигая устойчивое развитие и укрепляя безопасность.

На сессии «Поддержание международного мира: призыв к медиаторам» спикеры из Южной Африки, Франции, Грузии и Пакистана говорили о важной роли стран-медиаторов, деятельность которых способствует мирному разрешению кризисов, укреплению диалога и доверия.

На сессии «Обеспечение стабильности: энергетическое равновесие» эксперты, представляющие в том числе компании, работающие в энергетической сфере, обсуждали вопросы энергетической безопасности и ее влияние на стабильность в целом. Сессия «Управление глобальным влиянием» была посвящена вопросам меняющейся глобальной архитектуры управления и динамики власти в международных отношениях.

Как подчеркнул руководитель Отдела азиатских исследований КИСИ Айдар Курмашев, подчеркивая важность проведения такого мероприятия, как Astana Think Tank Forum 2024, аналитические центры являются важными звеньями в формировании внешнеполитических решений государств.

Поэтому Казахстанский институт стратегических исследований предложил провести форум «мозговых центров», чтобы с коллегами со всего мира обсудить – что в нынешних сложных геополитических условиях можно и нужно сделать для развития межгосударственных отношений и сотрудничества, укрепления диалога. Кроме того, на экспертном треке стоит задача выработать конкретное аналитическое видение перспектив развития мира, своего рода «образ будущего» в ближайшей и среднесрочной перспективе, что также необходимо для принятия стратегических решений и важно для развития сотрудничества с внешними партнерами.

Что касается темы, то она была выбрана далеко не случайно: Казахстан является органичной и международно признанной «средней державой», которая на протяжении своего суверенного развития вносит существенный вклад в решение вопросов мира и безопасности на самых разных уровнях.

– Президент Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что голос «средних держав» должен быть услышан и усилен, в том числе в международных организациях. В этом контексте очень важно понять, насколько «средние державы» могут формировать общую коалицию без привязки к региону, находить консенсус и вырабатывать согласованную позицию по ключевым вопросам глобальной повестки, чтобы продвигать определенные вопросы в международных отношениях, – отметил эксперт КИСИ.

В рамках Astana Think Tank Forum 2024 также состоялась встреча представителей Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК и Института социального развития Европы и Азии Исследовательского центра Государственного совета Китайской Народной Республики и Института России, Восточной Европы и Центральной Азии (ИРВЕЦА) Китайской академии общественных наук.

Встреча была посвящена углублению сотрудничества в различных сферах и поиску новых точек соприкосновения и стала еще одним подтверждением динамичного развития казахстанско-китайских отношений.

Одним из ключевых вопросов встречи стала необходимость расширения взаимодействия в гуманитарной сфере и укрепления научных связей. В этом контексте участники встречи обсудили возможность создания совместных исследовательских проектов, подготовки публикаций, научных статей в ведущих международных изданиях.

Директор Института социального развития Европы и Азии Исследовательского центра Государственного совета КНР Ли Юнцюань отметил уникальную атмосферу Astana Think Tank Forum, подчеркнув: очень важно, что диалог носит открытый, честный и стратегический характер.

Со своей стороны заместитель директора Центра BRI, руководитель отдела Центральной Азии ИРВЕЦА Китайской академии общественных наук Чжан Нин подчеркнул, что в китайском экспертном сообществе есть большой интерес к реформам в Казахстане и феномену Нового Казахстана, а также предложил казахстанским коллегам принять участие в совместных исследованиях, помогая друг другу углублять понимание процессов, происходящих в двух странах.

В планах аналитических центров двух стран подписание меморандума об учреждении Форума аналитических центров Казахстана и КНР. В данное время ведутся подготовительные работы.

Кроме того, на полях форума в Астане состоялось подписание меморандума между КИСИ при Президенте РК и Сообществом внешней политики Индонезии (FPCI) – индонезийской независимой внешнеполитической организацией.

Во время встречи директор КИСИ Еркин Тукумов и основатель FPCI Дино Патти Джалал обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность углубления связей между Казахстаном и Индонезией.

Еркин Тукумов высоко оценил деятельность FPCI в таких сферах, как международные отношения, климат, межконфессиональное согласие и работа с вузами. Он выразил интерес к основным направлениям работы сообщества и готовность казахстанской стороны инициировать работу в формате экспертных онлайн-встреч по актуальным вопросам.

...Сегодня, 17 октября, Astana Think Tank Forum 2024 продолжится: запланированы Пленарное заседание и несколько тематических сессий, а также II Центрально-Азиатский форум по безопасности и сотрудничеству.