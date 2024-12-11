В КазАТИУ состоялась встреча с участием членов Комиссии по правам человека

Как отметил в приветственной речи заместитель председателя Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев, значение Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, трудно переоценить.

– Она стала первым документом в истории человечества, где были раскрыты концепции гражданских, политических, социальных, экономических, культурных прав человека. Декларация дала мощный импульс развитию международной системы прав человека, – сказал он. – Государственная политика Казахстана в этой сфере базируется на общепризнанных международных принципах. Права человека выступают одним из важнейших приоритетов деятельности Казах­стана. Ярким подтверждением курса на последовательное укрепление демократии стала ратификация республикой основополагающих международных правовых актов в сфере защиты прав человека и поэтапная реализация рекомендаций Совета ООН по правам человека.

Тастемир Абишев особо подчеркнул, что Глава государства придает важное значение верховенству закона и установлению правовой культуры в казахстанском обществе, соблюдению конституционных прав каждого в контексте международных обязательств нашей страны. За годы независимости Казахстаном проделана значительная работа по утверждению принципов правового государства и демократических традиций, заложенных в Конституции. Создана динамично развиваю­щаяся национальная система защиты прав человека, одним из системообразующих элементов которой выступают Комиссия по правам человека при Президенте и институт омбудсмена.

Президент ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Бану Нургазиева справедливо заметила: права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. А посол по особым поручениям МИД РК Алуа Надиркулова заверила, что Казахстан продолжит продвижение последовательных реформ совместно с гражданским обществом и международными партнерами для построения инклюзивного безопасного справедливого общества, где каждый имеет равные права и возможности их защиты.

– В реализацию принятых международных обязательств указом Президента от 8 декаб­ря 2023 года утвержден План действий в области прав человека и верховенства закона. Этому предшест­вовала серия значительных шагов в данной сфере, включая принятие семи законов, направленных на решение таких проблем, как домашнее насилие, безопасность труда, учреждение региональных омбудсменов по правам ребенка, – проинформировала Алуа Надиркулова. – В этом году принят специальный Закон «О противодействии торговле людьми», который направлен на борьбу с сексуальной и трудовой экс­плуатацией и определяет понятие «потенциальная жерт­ва торговли». Отдельная глава в нем посвящена эффективной защите прав несовершеннолетних, в том числе в интернет-пространстве.

К слову, в кулуарах Тастемир Абишев сообщил, что ситуация с торговлей людьми в Казахстане улучшается. Хотя по-прежнему по этой статье возбуждается около ста уголовных дел ежегодно. Также, по его словам, почти вдвое уменьшилось количество уголовных дел о пытках.

Ректор КазАТИУ им. С. Сейфуллина Канат Тиреуов в свою очередь напомнил, что в 2021 году концептуальные меры Правительства по защите прав граждан были впервые систематизированы, введен нацио­нальный календарь их реализации. Принятые в ­2022-м конституционные поправки укрепили правозащитный потенциал.

– Одним из значимых для страны событий стало вступ­ление в силу в 2022 году сразу трех конституционных законов – «Об Уполномоченном по правам человека», «О прокуратуре», «О Конституционном суде». Они определяют новые возможности для граждан по восстановлению нарушенных прав и механизмы предупреж­дения таких нарушений. Инс­титут уполномоченного по правам человека и омбудсмена по правам ребенка получили поддержку Президента и Правительства в части укреп­ления своей дея­тельности в регионах, – отметил ректор.

Прошлый год прошел под эгидой 75-летия принятия Всеобщей декларации прав человека. Но работа в этом направлении непрерывна, заверил спикер. Очень важно, чтобы государства, подтвердившие приверженность соблюдению и выполнению обязательств по обеспечению прав человека, подкрепляли свою позицию конкретными решениями и инициативами.

– В своих посланиях Касым-Жомарт Токаев всегда акцентирует внимание на актуальности вопросов соблюдения прав человека в Казахстане, важности совершенствования правозащитных механизмов и укреп­ления социально-экономических, культурных, трудовых, гражданских и политических прав всех граждан страны. В этом зале присутствует молодое поколение казахстанцев, и мы должны вселить в их сознание идею глубокого уважения к человеку и его правам, – резюмировал Канат Тиреуов.

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнения­ми по широкому кругу вопросов реализации прав и свобод человека, гарантированных Конституцией и дейст­вующим законодательст­вом, совершенствования национальных механизмов защиты прав человека в соответствии с международными стандартами.