В форуме принимают участие журналисты и учёные из разных стран

В городе Чжэнчжоу провинции Хэнань (КНР) начал свою работу саммит СМИ и аналитических центров в рамках ШОС. Организатором мероприятия выступило информационное агентство "Синьхуа", сообщает Kazpravda.kz

В форуме принимают участие журналисты и учёные из Казахстана, Китая, России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Индии, Пакистана, Ирана, а также Азербайджана и других стран.

На полях мероприятия проходят встречи журналистов и ученых по нескольким направлениям, разделенным по разным темам. Так, Форум аналитических центров собрал представителей исследовательских организаций стран ШОС. Его участники обсуждают роль экспертного сообщества в продвижении развития ШОС.

На другой площадке проходит Симпозиум по раскопкам и сохранению культурного наследия, на котором эксперты, представители СМИ и ученые обсуждают вопросы взаимного обогащения культур и создания трансграничного сообщества культурного обмена, а также применение передовых технологий в управлении культурным населением.

В своей приветственной речи директор Управления по охране культурного наследия провинции Хэнань Жэнь Вэй отметил особую роль стран ШОС в раскрытии культурного наследия человечества и призвал поднять международную ответственность за его сохранение.

В рамках Саммита проходит выставка нематериального культурного наследия и народного искусства Центральных равнин Китая. Сегодня же участники форума посетят Музей древних руин Дахэцунь провинции Хэнань.