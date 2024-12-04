В Конго более 140 человек погибли от неизвестной инфекции

Здравоохранение, В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

За ноябрь в Демократической Республике Конго 143 человека погибли, заразившись неизвестной болезнью

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

По словам местного эпидемиолога, наиболее подвержены этой болезни женщины и дети, при этом число инфицированных растет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

«Неизвестная болезнь убила 143 человека в юго-западной провинции Демократической Республики в ноябре. У инфицированных людей наблюдались гриппоподобные симптомы, в том числе высокая температура и сильные головные боли», — говорится в материале Reuters со ссылкой на заместителя губернатора провинции Реми Саки и регионального министра здравоохранения Аполлинера Юмбу.

В зону заражения уже направились медработники, которые соберут образцы. Однако поставку лекарств затрудняет то, что вспышка заболевания произошла в сельской местности.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Организация Объединенных Наций обеспокоена ситуацией и вместе с властями Конго работает над изучением болезни, пишет агентство.

Ранее в сентябре в Индии 15 человек умерли из-за неизвестного вируса. Проведенные тесты исключили, что смерть вызвали вирус гриппа H1N1, свиной грипп, конго-крымская геморрагическая лихорадка, малярия и лихорадка денге.

Вспышка неизвестной лихорадки, которую изначально сочли формой пневмонии, совпала с сильными ливнями и наводнениями в регионе, писало Hindustan Times.

 

#инфекция #Индия #Конго

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