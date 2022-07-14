В контексте наращивания транзитного потенциала

На площадке СЦК состоялось заседание «круглого стола» с участием представителей Министерства индустрии и инфраструктурного развития, АО «Қазақстан темір жолы», отраслевых объединений, а также независимых экспертов транспортной отрасли, которые обменялись мнениями по вопросам развития транспортного транзитно-логистического потенциала страны.

Напомним, 7 июля текущего года под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание с участием членов Правительства, руководителей национальных компаний и отраслевых объединений, в рамках которого Президент обозначил ряд конкретных задач по развитию транспорт­но-транзитного потенциала респуб­лики. В частности, эти задачи касались обеспечения безопасного и бесперебойного экс­порта казахстанской продукции, формирования альтернативных железнодорожных маршрутов, наращивания позиций Казахстана на Каспийском море, развития отечественного торгового флота, а также модернизации железнодорожного парка и капитального ремонта путей.

О том, какие меры принимаются сегодня по решению этих задач, проинформировал и. о. председателя Комитета транспорта МИИР РК Касым Тлепов. По его словам, в планах министерства, направленных на дальнейшее развитие транс­портно-транзитного потенциа­ла РК, – строительство дополнительной железнодорожной инфраструктуры и расширение терминальных мощностей. При этом особое внимание будет уделяться развитию морской отрасли.

Для развития транзитных экспортных перевозок между Россией и Китаем сегодня планируется строительство вторых путей железнодорожного участка Достык – Мойынты, что позволит разгрузить алматинский узел в среднем на 30%. Также рассмат­риваются вопросы строительства третьего пограничного перехода и железнодорожного участка Бахты – Аягоз.

Спикер отметил, что в настоя­щее время НК «КТЖ» ведет переговоры с российскими и китайскими коллегами.

– Станция Сарыагаш сегодня загружена на полную мощность. Резервы составляют порядка одного миллиона тонн грузов. В связи с этим планируется строительство железной дороги Дарбаза – Мактаарал, которая позволит соединить Мактааральский район с основной магистральной железнодорожной сетью.

Глава комитета напомнил, что потенциал одного из основных альтернативных маршрутов Транскаспийского международного транспортного маршрута пока не раскрыт в полной мере. С учетом ежегодного роста контейнерного грузопотока в порту Актау планируется строительство контейнерного хаба.

Казахстанской стороной также прорабатываются вопросы привлечения в проекты отрас­ли международных транс­портно-логистических компаний и мировых контейнерных операторов, что позволило бы существенно увеличить контейнерный парк.

– Сегодня мы испытываем дефицит в грузовых железнодорожных контейнерах. Если нам удастся привлечь дополнительный контейнерный парк, то сможем увеличить наши транзитно-экс­портные возможности, – отметил спикер.

Касательно развития отечественного торгового флота Касым Тлепов сообщил, что на сегодня четыре казахстанских сухогруза успешно работают на Каспийском море. В перспективе планируется ввести в эксплуа­тацию контейнеровозы. Есть намерение по строительству собственного паромного флота. В долгосрочной перспективе планируется довести его количество до 10 единиц. Сегодня основным монополистом на Каспии в сфере морских контейнерных перевозок является азербайджанское пароходство.

По словам Касыма Тлепова, в свое время в рамках предыдущих госпрограмм были осуществлены проекты по строительству паромного комплекса в порту Актау. Также приняты меры по расширению пропускной способности действующего порта Актау. Сегодня пропускная способность инфраструктуры практически составляет 21 млн тонн. Есть возможность перевозить любые виды грузов.

В свою очередь председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин рассказал о новых проектах отрас­ли, связанных с капитальным ремонтом дорог и транспортных развязок. Так, в текущем году в Кызылорде на примыкании главной дороги в левобережной части реки Сырдарья с трассой Западная Европа – Западный Китай ведется строительство транспортной развязки. Кроме того, в Кызылординской облас­ти возводится мост на участке Карлан, продолжается реконструкция мостов вдоль автодорог Айтеке би – Басыкара в Казалинском, Самара – Шымкент – Енбек – Есет батыр – Жанадария в Жалагашском и Самара – Шымкент – Екпинды в Жанакорганском районах.