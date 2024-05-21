«Тайник-KZ» стал брендом

На этот шаг семья пошла для того, чтобы солидные строительные компании без опаски заказывали в их фирме крупные партии металлической мебели.

Глава семейного бизнеса Сергей Ена сейчас живет попеременно в трех городах – Актобе, Алматы и Астане. При этом окончательно из родного Актобе переезжать не собирается. Здесь они с супругой создали ИП «Ена Любовь Сагитовна», постепенно переросшее в ТОО «Ferroom».

К тому же здесь живут родители и дети с внуками. С Алматы же связывается дальнейшее развитие бизнеса. А в столице находятся склады, отсюда удобна поставка готовых изделий – сертифицированных металлических шкафов, щитов для пожаротушения – во все регионы страны.

Запатентованная торговая марка «Тайник-KZ» со временем стала брендом, продукцию можно встретить практически во всех городах республики.

В ТОО используется металл казахстанский и российский. Как только будет налажено производство в Алматы, объем расходования листовой стали возрас­тет примерно в два с половиной раза. Почему выбран южный мегаполис? На то есть причины. Первая, как ни странно, – климат Актобе, ведь в бураны перекрываются дороги для поставок автотранспортом готовых изделий.

– Находясь в Алматы, обратил внимание: буквально за несколько зимних месяцев неподалеку от места, где живу, появилась школа на две тысячи ученических мест. Это многообещающий рынок сбыта для нашего завода. Кроме того, из мегаполиса мы легко можем выйти на соседние Узбекистан, Кыргызстан и далее, – объясняет Сергей Ена.

К настоящему времени он сформировал сильную команду единомышленников, постоянно работающих над освоением новых видов продукции, внимательно отслеживающих запросы клиентов, рыночные тренды.

Забавным, к примеру, получился мангал, изготовленный по заказу и напоминающий силуэт собаки... Конструкторско-дизайнерскому отделу удалось настолько удачно воплотить в жизнь мечту одного из заказчиков, что после дальнейшей доработки этот атрибут шашлычного пикника стал пригоден для мелкосерийного производства. С такими неожиданными пожеланиями клиентов здесь сталкиваются частенько.

И все же основная железная продукция здесь выпускается потоком и в промышленных масштабах. К традиционным металлическим шкафам, противопожарным щитам прибавились сейфы, корзины для кондиционеров, шкафы с тремя видами ячеек для сотовых телефонов... Вновь востребованы почтовые ящики.

Одно из преимуществ Ferroom – выбор любого цвета заказчиком. Проводя тендеры, школы, как правило, указывают светло-серый цвет, но никто не запрещает им и более жизнерадостный колорит, пусть дети улыбаются чаще. В Алматы, к примеру, заказали синюю и желтую металлическую мебель.

– Постоянно модернизируемся, совершенствуемся. В числе новшеств – дополнительные заклепки для школьных шкафов. Руководители спортивных школ Актобе, плавательных бассейнов высказали пожелание по округ­лению углов, хотя трудно это представить, когда речь идет о металлическом изделии. В ответ стараемся по возможности сгладить и минимизировать углы, продумываем другие решения, – говорит Сергей Ена, у которого накоплен богатый опыт, исходя из которого он готов дать рекомендации заказчикам.

– Когда делаете заказ, желательно правильно прописать сертификацию, вплоть до толщины металла. Порой изготовители указывают 0,6 мм с покрас­кой, тогда по факту сам металл становится тоньше, а краска наносится густо. В этом случае мы сразу предлагаем толщину 0,8 мм, – обращает внимание глава товарищества.

Изначально семья арендовала цех в промзоне, сейчас он стал тесен, не позволяет устанавливать модернизированное оборудование. В связи с чем пришлось подобрать земельный участок, чтобы построить более просторное здание, где можно разместить современное производство, автоматизировать многие процессы.

На сегодня здесь уже имеется парк лазерных и гибочных станков. Одновременно производится до 15 видов изделий. Чтобы оптимально использовать имеющуюся площадь, в ТОО следуют принципу «сделано – уехало…». Свои склады открыты в Астане и Алматы.

Большим подспорьем стало внедрение элементов практики кайдзена – принципов постоянного совершенствования производства. Практика привнесла в деятельность завода больше порядка, пришлось оптимизировать технологические процессы.

– Привлекли опытного специа­листа из России, он помогает оцифровывать процессы. Осуществляем снабжение в указанное время. Концепция just in time (точно в срок) подразумевает философию бережливого производства, – поясняет Сергей Вячеславович.

На его взгляд, в основе принципа кайдзена заложено когда-то хорошо всем известное советское планирование, логистика, чистота и порядок на рабочем месте. Когда соблюдаются эти условия, повышается эффективность каждого члена трудового коллектива. Задача руководства предприятия сос­тоит в своевременной оптимизации оборудования, которое должно быть эффективным и качественным.

Следующий шаг к успеху зак­лючается в безотходном производстве. В Ferroom практически нет отходов, здесь стараются использовать все сырье, отсюда расширенная линейка товаров. К примеру, делают пожарный шкаф, тут же параллельно соз­даются заготовки для других изделий.

В осуществлении всех своих планов семейная пара предпринимателей использует государственные рычаги поддержки. Сотрудничает с региональной палатой «Атамекен», работает с фондом «Даму», именно с его помощью был приобретен первый лазерный станок.

На сегодня в ТОО вышли на тот уровень, когда многое в состоянии купить за свои средства, не влезая в долги. Но проблем все же избежать не удалось. К примеру, возникли разногласия с банками второго уровня.

В прошлом году выбили кредитную линию, от которой в итоге пришлось отказаться: не устроили кабальные банковские условия.

– В 2006–2007 годах, когда выпускали мебель из ламинированной древесно-стружечной плиты, довелось столкнуться с давлением контролирующих госорганов. После тендеров начались какие-то маловразумительные проверки, хотя ничего особенного ТОО не заработало. И тем не менее клиенты, знающие наше качество, до сих пор настаивают на том, чтобы мы продолжали участвовать в конкурсах, – признался бизнесмен.

Несмотря на все трудности, отечественные производители Сергей и Любовь Ена думают о будущем своего бизнеса, смело расширяют его границы, создают рабочие места и вдохновляют своими замыслами и настроем всех, кто оказывается в их деловой орбите.