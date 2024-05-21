Спрос на розничные кредиты снизится в Казахстане

Такой прогноз связан с расширением видов займов, подпадающих под действие требования к расчету коэффициента долговой нагрузки

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Спрос на потребительские беззалоговые займы вырос за первые три месяца 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Нацбанк провел ежеквартальный опрос по кредитованию за I квартал, в котором приняли участие 19 банков второго уровня.

Спрос на ипотечные займы практически не изменился по сравнению с предыдущим кварталом. Ипотека была востребована с едва заметным ростом. Спрос на потребительские кредиты с обеспечением увеличился за счет более активного продвижения кредитных продуктов в данном сегменте. Количество поступивших заявок увеличилось на 6% по сравнению с предыдущим кварталом.

Спрос по потребительским беззалоговым займам вырос. По мнению банков, это произошло в результате активного маркетингового продвижения, а также увеличения доли онлайн-кредитования в отдельных банках. Число кредитных заявок составило 21,1 млн, что на 10% больше предыдущего квартала.