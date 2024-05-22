От определения азимута к исследованиям

Общество
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Илья Пащенко

Победителей олимпиады по географии наградили в Астане

фото: Игоря Бургандинова

Финальный этап Нацио­нальной олимпиады по географии среди учащихся 7–8-х классов проходил с 13 по 17 мая. Его участниками стали 46 человек – победители областных олимпиад со всего Казахстана, которым предстояло не только ответить на тестовые вопросы, но и выполнить полевые задания.

С помощью специальных измерительных приборов ребята должны были рассчитать среднюю температуру воздуха, расстояние между деревьями, а также определить азимут, что, несомненно, способствовало развитию навыков ориентирования на местности.

– В столицу приехали дети, одержавшие победу в турнирах в своих регионах. Соревнования проходили в два этапа. На первом ребята выполняли теоретические и мультимедийные задания, а после обеда состязались в полевых упражнениях на улице, – пояснил представитель редакции журнала National Geographic Qazaqstan Канат Абашев.

Во время полевых заданий организаторы сняли ролик, на кадрах которого запечатлены наиболее запоминающиеся моменты увлекательного состязания. С демонстрации этого видео и началась церемония награждения, что сразу же настроило юных географов на позитивный лад. Порадовало их и исполнение знаменитой песни Майкла Джексона Billie Jean, предложенное в качестве своеобразной музыкальной паузы.

Победителям олимпиады были вручены почетные грамоты, дипломы, медали и ценные подарки. Мероприятие, прошедшее при методической поддержке республиканского научно-практического центра «Дарын» и центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи «Астана дарыны», позволило участникам расширить кругозор и накопить начальную тео­ретическую и практическую базу для проведения самостоятельных научных исследований в дальнейшем.

Кроме того, по мнению Каната Абашева, включение вопросов, разработанных на основе материалов журнала National Geographic Qazaqstan, в блок тестовых заданий поспособствует подготовке учащихся к участию в олимпиадах международного уровня.

#Астана #олимпиада #Образование #школьники #география

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