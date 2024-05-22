Ждут ребятишек чудесные дни

В регионе детей готовятся принять 20 лагерей отдыха, в том числе РУОЦ «Балдаурен», четыре лагеря по линии управлений образования Северо-Казахстанской области и Астаны.

К сожалению, в результате паводка пострадал государственный детский лагерь отдыха «Ишим» в Атбасарском районе. Сейчас он закрыт. Все остальные – государственные и частные – готовятся к открытию сезона.

Областной мониторинговой группой уже проведен первичный осмотр загородных лагерей, определен уровень их готовности к открытию смен. По предварительным данным, отдыхом здесь будет охвачено около 14 500 детей, что составляет 11,1% от общего числа проживающих на территории.

Дополнительно к загородным лагерям на базе 488 школ откроются пришкольные площадки с питанием и без для 76 тыс. детей (58,3%). Кроме того, около семи тысяч ребят в течение лета смогут весело и с пользой провести время в 49 палаточных, юрточных, археологических лагерях.

Порядка 19 тыс. акмолинских школьников, находящихся в «группе риска», в первую очередь будут охвачены отдыхом и оздоровлением. Бесплатно отправятся в загородные центры отдыха около трех тысяч школьников. На приобретение путевок из фонда «Всеобуч» для детей из социально уязвимых слоев населения запланировано выделение 121,5 млн тенге. Кроме того, 1 005 путевок для детей 5–8-х классов сельских школ предоставлено фондом «Қазақстан халқына».

Ожидается, что всеми формами оздоровления и отдыха будет охвачено 120 500 детей. Это на 12 500 больше, чем в прошлом году.

Развивается сеть частных загородных лагерей. Так, в июне планируется открытие нового частного лагеря «Астана кэмп» на 350 детей в сезон. Расположен он в селе Коянды Целиноградского района.

Добавим, что для организации летнего отдыха школьников при акимате области создан штаб. Межведомственная мониторинговая группа ежемесячно будет посещать объекты отдыха школьников.