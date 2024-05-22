Тарантино стал примером для... полиции

Общество
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Андрей Кратенко

Снимать фильм об интернет-мошенниках полицейские СКО начали с… подбора музыки. На днях оперативники из группы по борьбе с киберпреступностью представили картину «Путь обмана».

коллаж из архива "КП"

Документальная лента с игровыми вставками основана на реальных фактах и вооружает зрителей знаниями для защиты от интернет-мошенничества.

Сценарий написала оперуполномоченный Милена Балацкая. Незнакомая с теорией киноискусства, она интуитивно повторила прием Квентина Тарантино.

Как и знаменитый режиссер, Милена Балацкая начала работу над фильмом с подбора музыки.

«С детства люблю классику, – говорит Милена. – Мелодия подарила визуальные образы, отталкиваясь от них, я начала писать сценарий. Съемки и монтаж заняли почти полгода. Это была чрезвычайно сложная, но интересная работа. Спасибо администратору квартирного бюро, которая предоставила место для съемок, и, конечно, артистам петропавловских театров – они исполнили и озвучили роли».

Получасовой фильм можно посмотреть на официальном YouTube-канале полиции СКО.

#полиция #СКО #кино #мошенники #сценарий #Путь обмана

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