Тарантино стал примером для... полиции Общество 22 мая 2024 г. 1:30 130 Андрей Кратенко Снимать фильм об интернет-мошенниках полицейские СКО начали с… подбора музыки. На днях оперативники из группы по борьбе с киберпреступностью представили картину «Путь обмана». коллаж из архива "КП" Документальная лента с игровыми вставками основана на реальных фактах и вооружает зрителей знаниями для защиты от интернет-мошенничества. Сценарий написала оперуполномоченный Милена Балацкая. Незнакомая с теорией киноискусства, она интуитивно повторила прием Квентина Тарантино. Как и знаменитый режиссер, Милена Балацкая начала работу над фильмом с подбора музыки. «С детства люблю классику, – говорит Милена. – Мелодия подарила визуальные образы, отталкиваясь от них, я начала писать сценарий. Съемки и монтаж заняли почти полгода. Это была чрезвычайно сложная, но интересная работа. Спасибо администратору квартирного бюро, которая предоставила место для съемок, и, конечно, артистам петропавловских театров – они исполнили и озвучили роли». Получасовой фильм можно посмотреть на официальном YouTube-канале полиции СКО. #полиция #СКО #кино #мошенники #сценарий #Путь обмана