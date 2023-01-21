В Костанае ребенок умер после введенного ему наркоза

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В Костанае 3-летний ребенок на месяц впал в кому после введенного ему наркоза и потом скончался, не приходя в сознание, передает Каzpravda.kz со ссылкой на Qostanay.tv.

Уголовное дело по факту смерти ребенка пока не возбуждено – правоохранители ждут результатов экспертизы.

Плановую урологическую операцию мальчику сделали в его день рождения, 15 декабря. В тот день прооперировали ещё четверых детей, и все отходили от анестезии тяжелее, чем положено.

Врачи уверены: дело в препарате, который использовали для наркоза.

Раньше его применяли не один год, и все было хорошо. Что не так с этим конкретным флаконом или партией, выяснит экспертиза.

Амир впал в кому на следующий день после операции и больше в себя не приходил. Он находился в реанимационном отделении. Сегодня утром мальчика не стало.

"Очень жаль, что мы оказались бессильны", — сказал главврач детской областной больницы Нурлан Ержанов.