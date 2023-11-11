В Костанае строят завод полного цикла по выпуску автомобилей Kia

Экономика
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Kia впервые финансирует такой проект за пределами Южной Кореи, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

В Костанае стартовало строительство завода полного цикла по производству автомобилей Kia. В официальной церемонии запуска работ приняли участие первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и аким Костанайской области Кумар Аксакалов, сообщает Кабмин республики.

"Производственная мощность нового завода, на котором планируется создать 1500 высокооплачиваемых рабочих мест, составит 70 тыс. автомобилей в год. В проект будет вложено порядка $250 млн иностранных инвестиций", – говорится в сообщении.

Роман Скляр отметил, что компания Kia впервые в истории делает прямую инвестицию в совместное предприятие и строительство завода за пределами Республики Корея.

"Строительство в Костанае завода полного цикла по производству автомобилей Kia можно назвать по-настоящему прорывным высокотехнологичным проектом для отрасли машиностроения. Данный проект даст реальный мультипликативный эффект, повысит уровень подготовки нового поколения инженерных и технических кадров, а также значительно ускорит переход на следующий этап развития локализации", — сказал он.

Ожидается, что строительные работы завершатся в 2024 году, после чего начнется установка оборудования. В первом квартале 2025 года состоится пилотный запуск завода, а во втором квартале – откроется полный цикл производства.

"Сегодня для нас, Kia, большая честь и гордость иметь возможность внести свой вклад в развитие экономики Республики Казахстан. Я глубоко убежден, что новый завод в Костанае будет играть важную роль, предоставляя уникальное рабочее пространство, где граждане, выпускники университетов и инженеры смогут приобретать более высокий уровень опыта работы на многие годы вперед", — сказал президент и генеральный директор Kia Corporation Хо Сун Сон в своем видеообращении.

 

#Костанай #автопром #Kia #Роман Скляр

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