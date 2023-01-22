В Костанае мужчина сжег себя в подъезде жилого дома

В подъезде сгорел человек.

Фото: qostanay.tv

Сегодня в подъезде 10-этажного жилого дома в 8 микрорайоне произошло ЧП, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Сообщение о пожаре в ДЧС поступило в 13.16.

Как сообщили в пресс-службе департамента ЧС, эвакуация жильцов не потребовалась. Пожар ликвидировали в течение получаса.

Между девятым и десятым этажом был обнаружен обгоревший труп мужчины.

Предварительная причина смерти – суицид (рядом с трупом обнаружены спички и зажигалка).

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

Личность человека и мотивы суицида устанавливается.