В Костанае мужчина сжег себя в подъезде жилого дома
Происшествия
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В подъезде сгорел человек.
Сегодня в подъезде 10-этажного жилого дома в 8 микрорайоне произошло ЧП, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.
Сообщение о пожаре в ДЧС поступило в 13.16.
Как сообщили в пресс-службе департамента ЧС, эвакуация жильцов не потребовалась. Пожар ликвидировали в течение получаса.
Между девятым и десятым этажом был обнаружен обгоревший труп мужчины.
Предварительная причина смерти – суицид (рядом с трупом обнаружены спички и зажигалка).
По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.
Личность человека и мотивы суицида устанавливается.