В Кызылорде почтили память Батырхана Шукенова

Память
23
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Сегодня исполнилось ровно 10 лет, как ушел из жизни талантливый сын казахского народа, яркая звезда казахстанской и российской эстрады, заслуженный деятель искусств Казахстана, Посол доброй воли ЮНИСЕФ в Республике Казахстан Батырхан Шукенов

Фото: Ансар Кауленов

В честь памяти этого известного певца, музыканта, саксофониста, композитора в городском парке, названным его именем, прошло мероприятие «Отан Ана - ән ғұмыр».

Кызылординская общественность возложила цветы к памятнику Батырхана Шукенова и почтила память минутой молчания. Близкие, друзья, поклонники его таланта выступили с воспоминаниями.

О жизни и творчестве музыканта-виртуоза рассказали заместитель акима города Кызылорды Бакытжан Омаров и брат Батырхана Мусирали Шукенов. Они отметили, что Батырхан прожил короткую, но яркую жизнь, оставив после себя неповторимый след в современном мире искусства.

На мероприятии прозвучали песни из репертуара Батырхана, которые исполнил кызылординский певец, композитор Галым Елубаев.

Как сообщили в городском отделе культуры и развития языков, 18 мая текущего года, в день рождения Батырхана Шукенова, в областном центре планируется провести культурно-эстетический вечер. В этот день певцу-композитору исполнилось бы 63 года…

#память #певец #БатырханШукенов

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