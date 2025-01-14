В Кызылорде прошел форум «Саналы ұрпақ – болашақ кепілі»
49
Лейтмотивом встречи стало важное медийное событие начала 2025 года – интервью газете «Ana tili» Президента РК Касым-Жомарта Токаева, в котором он говорил и о широких возможностях для самореализации казахстанской молодежи. В работе форума приняли участие сенаторы Наурызбай Байкадамов, Руслан Рустемов, мажилисмены Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов, Мурат Ергешбаев, представитель Генеральной прокуратуры РК Жасулан Даулембаев, прокурор Кызылординской области Ризабек Ожаров, руководители местных правоохранительных органов, известные общественные и спортивные деятели.