В Кызылорде прошел форум «Саналы ұрпақ – болашақ кепілі»

Закон и Порядок
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Лейтмотивом встречи стало важное медийное событие начала 2025 года – интервью газете «Ana tili» Президента РК Касым-Жомарта Токаева, в котором он говорил и о широких возможностях для самореализации казахстанской молодежи. В работе форума приняли участие сенаторы Наурызбай Байкадамов, Руслан Рустемов, мажилисмены Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов, Мурат Ергешбаев, представитель Генеральной прокуратуры РК Жасулан Даулембаев, прокурор Кызылординской области Ризабек Ожаров, руководители местных правоохранительных органов, известные общественные и спортивные деятели.

фото Багдата Есжанова

Открывая заседание, глава регио­на Нурлыбек Налибаев выразил уверенность, что форум, имеющий большое идеологическое значение, станет продуктивной площадкой для обсуждения ключевых вопросов и обмена лучшими практиками.

– Как отмечает Глава государства Касым-Жомарт Токаев, наши молодые граждане должны обладать созидательным мировоззрением и конструктивным мышлением, быть энергичными, дисциплинированными, любо­знательными и трудолюбивыми. Они не должны увлекаться чуждыми нашему менталитету идеями, впадать в апатию и нигилизм. Воспитание сознательного поколения – национальная задача. Мы должны формировать их активную жизненную позицию, вовлекать в общественно значимую деятельность, воспитывать в духе соблюдения законности и правопорядка, активизировать профилактику правонарушений среди подростков. Одна из главных задач – донести до подрастающего поколения, что прогрессивное общество формируется там, где есть порядок. Поэтому опыт, мнения и предложения участников форума помогут прояснить наши планы и достичь общей цели, – отметил Нурлыбек Налибаев.

В Приаралье профилактика правонарушений среди подростков – одна из главных задач. Делается много для повышения их правовой грамотности и культуры, защиты от совершения противоправных действий. Отмечено, что за последние пять лет в результате эффективной работы правоохранительных органов число правонарушений в стране уменьшилось на 32%.
А в Кызылординской области этот показатель снижен на 49,7%.

Как подчеркнул Нурлыбек Налибаев, кропотливая работа для сокращения и этого показателя будет продолжена.

– Для сохранения стабильности и предотвращения правонарушений в регионе проводятся коллегиальные совещания, различные тематические встречи, открытые приемы с руководителями правоохранительных органов всех уровней. Это путь, позволяющий гражданам наладить доверительный и конструктивный диалог с правоохранительными органами,  – отметил он.

На форуме выступили сенаторы и мажилисмены, прокурор области, теолог-религиовед Нурлан имам Байжигитулы, олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов, актер, режиссер Рустем Омаров и другие.

Также были награждены активные участники состоявшейся месячной акции против наркомании. В частности, сертификата в миллион тенге удостоился инспектор-кинолог Центра кинологической службы Департамента полиции области Азамат Пазылов. Он вместе со своим четвероногим другом Елаем в прошлом году в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора» в ходе поиска наркотических веществ выявил более ста правонарушений.

#Кызылорда #форум #Саналы ұрпақ – болашақ кепілі

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