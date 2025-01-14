В Кызылорде прошел форум «Саналы ұрпақ – болашақ кепілі»

Открывая заседание, глава регио­на Нурлыбек Налибаев выразил уверенность, что форум, имеющий большое идеологическое значение, станет продуктивной площадкой для обсуждения ключевых вопросов и обмена лучшими практиками.

– Как отмечает Глава государства Касым-Жомарт Токаев, наши молодые граждане должны обладать созидательным мировоззрением и конструктивным мышлением, быть энергичными, дисциплинированными, любо­знательными и трудолюбивыми. Они не должны увлекаться чуждыми нашему менталитету идеями, впадать в апатию и нигилизм. Воспитание сознательного поколения – национальная задача. Мы должны формировать их активную жизненную позицию, вовлекать в общественно значимую деятельность, воспитывать в духе соблюдения законности и правопорядка, активизировать профилактику правонарушений среди подростков. Одна из главных задач – донести до подрастающего поколения, что прогрессивное общество формируется там, где есть порядок. Поэтому опыт, мнения и предложения участников форума помогут прояснить наши планы и достичь общей цели, – отметил Нурлыбек Налибаев.

В Приаралье профилактика правонарушений среди подростков – одна из главных задач. Делается много для повышения их правовой грамотности и культуры, защиты от совершения противоправных действий. Отмечено, что за последние пять лет в результате эффективной работы правоохранительных органов число правонарушений в стране уменьшилось на 32%.

А в Кызылординской области этот показатель снижен на 49,7%.

Как подчеркнул Нурлыбек Налибаев, кропотливая работа для сокращения и этого показателя будет продолжена.

– Для сохранения стабильности и предотвращения правонарушений в регионе проводятся коллегиальные совещания, различные тематические встречи, открытые приемы с руководителями правоохранительных органов всех уровней. Это путь, позволяющий гражданам наладить доверительный и конструктивный диалог с правоохранительными органами, – отметил он.

На форуме выступили сенаторы и мажилисмены, прокурор области, теолог-религиовед Нурлан имам Байжигитулы, олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов, актер, режиссер Рустем Омаров и другие.

Также были награждены активные участники состоявшейся месячной акции против наркомании. В частности, сертификата в миллион тенге удостоился инспектор-кинолог Центра кинологической службы Департамента полиции области Азамат Пазылов. Он вместе со своим четвероногим другом Елаем в прошлом году в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора» в ходе поиска наркотических веществ выявил более ста правонарушений.