В лидерах – «Кайрат» и «Кайсар»

На футбольных полях страны прошел третий тур розыгрыша Кубка Казахстана.

Во втором по значимос­ти футбольном турнире страны было зафиксировано сразу несколько любопытных результатов. Так, довольно неожиданно крупное поражение на своем поле потерпел действующий чемпион страны костанайский «Тобол», который проиграл «Мактааралу» из Туркестанской области со счетом 1:4. Стоит отметить, что тоболовцы сыграли не в оптимальном составе, так как готовились к ответному поединку в рамках Лиги конференций УЕФА с «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара, но даже это их мало оправдывает.

Был разгромлен на глазах своих болельщиков и «Атырау», который пропус­тил от гостившего у него шымкентского «Ордабасы» четыре мяча и в ответ забил лишь один гол. Атырауские фанаты настолько были возмущены результатом, что некоторые из них даже потребовали разрыва контрактов с легионерами.

Наибольшее количество зрителей было зафиксировано в Таразе, где местный одноименный клуб принимал «Актобе». 8 700 жамбылских любителей футбола пришли на стадион, бурно поддерживали свою команду, однако сам поединок завершился ничьей со счетом 0:0. Утешением может служить тот факт, что «Тараз» с семью набранными очками возглавляет свою группу.

Ну а лидерами турнира являются алматинский «Кайрат» и кызылординский «Кайсар», которые еще не потеряли ни одного очка в турнире. «Волки» с берегов Сырдарьи в очередном туре в гостях обыграли актауский «Каспий» со счетом 2:1, а алматинцы добились победы на своем поле над «Аксу» из Павлодарской области со счетом 3:2.

В оставшихся встречах были зафиксированы следующие результаты: туркес­танский «Туран» на своем поле разошелся миром со столичной «Астаной» – 1:1, в Уральске «Акжайык» смог обыграть гостивший у него петропавловский «Кызыл-Жар» – 1:0, а в Талдыкоргане «Жетысу» сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» – 0:0.

Группа А