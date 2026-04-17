В Мангистау прошла акция «Бесплатная юридическая помощь»

Закон и Порядок
4
Айман Аманжолова
корреспондент

В целях продвижения принципа «Закон и порядок», а также повышения доступности правовой помощи для граждан Департамент юстиции Мангистауской области совместно с филиалом по Мангистауской области НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и акиматом области организовал акцию «Бесплатная юридическая помощь» для населения, передает Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Основная цель мероприятия — оказание качественной и доступной правовой помощи населению, повышение правовой грамотности граждан, разъяснение эффективных механизмов защиты прав, а также формирование правовой культуры в обществе через предоставление оперативных и профессиональных консультаций по юридическим вопросам. Кроме того, акция направлена на оказание практической помощи в решении повседневных правовых проблем граждан.

В мероприятии приняли участие руководитель Департамента юстиции Мангистауской области А. Каримов, исполняющий обязанности директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области А. Досмаганбетов, а также представители юридического сообщества. Акция прошла при активном участии частных нотариусов, частных судебных исполнителей, юридических консультантов и адвокатов.

В ходе акции гражданам были предоставлены бесплатные консультации по различным отраслям права, даны конкретные разъяснения по интересующим вопросам. Это стало важным шагом, направленным на повышение доверия населения к государству и обеспечение доступности правовой помощи.

Кроме того, в рамках реализации поручений Главы государства на территории области открыто около 50 правовых кабинетов для оказания юридической помощи населению. Они расположены в зданиях акиматов сельских округов и оснащены современными техническими средствами. Кабинеты обеспечивают доступ к информационно-правовой системе «Адилет», базе данных «Зан», а также к государственным ресурсам eGov, e-Otinish, «Открытые НПА».

Данная инициатива особенно важна для социально уязвимых групп населения и жителей отдаленных сельских населенных пунктов. Правовые кабинеты способствуют повышению правовой грамотности, расширению доступа к государственным услугам и эффективной защите прав граждан.

Департамент юстиции Мангистауской области системно ведет работу по обеспечению потребности граждан в правовой помощи, выстраивая тесное взаимодействие с государственными органами и юридическим сообществом. В дальнейшем департамент намерен продолжить реализацию инициатив, направленных на предоставление качественных правовых услуг, соблюдение принципов открытости и доступности, а также защиту прав и законных интересов граждан.

Департамент юстиции продолжает свою деятельность как надежный и эффективный институт в обеспечении верховенства закона, защите прав граждан и укреплении принципов правового государства.

