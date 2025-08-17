В Мангистау впервые прошел фестиваль шубата «Ақ Мая Fest»

Кульминацией вечера стало зрелищное дрон-шоу, украсившее небо удивительными световыми образами, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Мангистауской области

16 августа в Мангистау прошёл посвящённый национальным традициям и обычаям фестиваль шубата «Ақ Мая Fest». На праздник, прошедший у подножия Айракты, который восхищает своей первозданной природой, собрались около 15 тысяч человек. Среди них были туристы из России, Франции, Кыргызстана, Англии и нескольких городов Европы.

Фестиваль, наглядно показавший, что образ жизни и мировоззрение нашего народа гармонично сочетаются с природой, уделил особое внимание национальному напитку казахов – шубату. Натуральный напиток был представлен не только как угощение, но и как символ здоровья и традиций. Гости смогли продегустировать различные виды шубата в специально подготовленных зонах «Ақ мая Lounge» и «Shubat Bar». Помимо классического варианта, предлагались новые виды напитка — с добавлением ягод, мяты и даже охлаждённый со льдом. Кроме того, на основе шубата были приготовлены оригинальные коктейли, такие как «Shubat Mojito», «Desert Breeze», «White Steppe», которые вызвали большой интерес у гостей фестиваля.

В зоне «Ақ мая Lab» гости получили возможность воочию увидеть процесс приготовления шубата и даже принять в нём прямое участие. Посетителям подробно рассказали, как готовится напиток, какие инструменты используются и какую пользу он приносит организму человека. На мини мастер-классах каждый участник смог освоить тонкости приготовления национального напитка.

На фестивале вниманию  участников  также были представлены казахские национальные игры. В зоне «Steppe Games» прошли увлекательные соревнования по асык ату, садақ ату, и поднятию гири. А в секциях «Art-Yurta» и «Shubat Talks» внутри юрты состоялись лекции, стендапы и полезные мастер-классы. Здесь говорили о культуре, традициях, здоровье и правильном питании. На масштабное мероприятие были приглашены и местные фермеры, производящие шубат, которые поделились своим опытом его приготовления.

В вечерней программе известные  звёзды казахской эстрады Ерке Есмахан, Raim, Luina, Amre и Yenlik подарили зрителям праздничное настроение, наполнив сцену музыкой. В шоу, объединившем разные жанры, выступили симфонический оркестр, диджеи и рэп-исполнители, что придало музыкальному вечеру современное звучание.

Кульминацией вечера стало зрелищное дрон-шоу, украсившее небо Мангистау удивительными световыми образами. Одновременно более 300 дронов поднялись ввысь, выстроив в небе флаг Казахстана, пейзажи Мангистау, логотип «Актау – культурная столица тюркского мира» и национальные орнаменты, что вызвало восхищение у зрителей.

По завершении мероприятия около ста волонтёров и жителей очистили площадку от мусора, показав  тем самым уважение к окружающей среде.

#Мангыстау #фестиваль #шубат

