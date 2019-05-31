В Мангистау за хищение нефти задержаны члены преступной группировки

Общество
Преступная группа в Мангистау занималась хищением нефти. Подозреваемые задержаны, сообщает Lada.kz.

"В отношении преступной группы проводится досудебное расследование по факту незаконного приобретения, транспортировки и реализации нефти за пределы Республики Казахстан", - проинформировали в департаменте экономических расследований (ДЭР) по Мангистауской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР задержаны подозреваемые.

"В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначен ряд экспертиз. Подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование", - сообщили в ведомстве.



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