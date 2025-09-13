В Мангыстау стабилизируют состояние пострадавших в ДТП женщин

ДТП
8

Они будут транспортированы в клинику Национальный центр экстренной медицины в Астане, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Двух женщин, пострадавших в автомобильной аварии на автодороге Бекет-ата – Шопан-ата в Мангистауской области, накануне транспортировали бортом санитарной авиации из Жанаозена в Мангистаускую областную многопрофильную больницу, сообщили в Минздраве.

По дальнейшему лечению двух пациенток, находящихся в тяжелом состоянии, сегодня проведены телемедицинские консультации с участием специалистов республиканских центров Минздрава. В ближайшие дни их рекомендовано госпитализировать в клинику Национального центра экстренной медицины в Астане.

"Одна из них с диагнозом – политравма, получила ушиб обоих легких, что вызывает периоды десатурации и может осложнить транспортировку. Состояние другой пациентки стабильное, уже не вызывает опасений", - говорится в сообщении Минздрава.

Третий пострадавший, остался в больнице города Жанаозен, его состояние стабильное.

Напомним, 11 сентября, на автодороге в 90 км от села Сенек Каракияского района Мангистауской области произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Toyota Hiace» не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась на обочину. В салоне находились пассажиры.

