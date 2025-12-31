Водителя, сбившего детей в селе Бестерек области Абай, суд приговорил к 9 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

55-летнего мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

Виновник ДТП будет отбывать наказание в колонии минимальной безопасности. Его также лишили права управлять транспортом на 7 лет и обязали выплатить семьям пострадавших 50 млн тенге в качестве моральной компенсации.

Напомним, трагедия произошла 19 августа в Урджарском районе. Автомобиль под управлением жителя села Бестерек наехал на шестерых детей. Четверо из них скончались. По материалам дела, водитель с 2013 года состоит на учёте с диагнозом «эпилепсия». Очередной приступ стал причиной аварии.