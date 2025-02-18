В МЧС рассказали, как обезопасить себя и близких в условиях зимних холодов

Спасатели дали несколько ценных рекомендаций по соблюдению мер предосторожности в зимний период, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, важно следить за штормовыми предупреждениями и избегать поездок в случае ухудшения погодных условий.

Ограничьте поездки на личном транспорте. При необходимости используйте общественный транспорт и заранее планируйте маршруты.

Соблюдайте осторожность на улице. Ветер и метель могут ухудшить видимость и создать скользкие условия. Надевайте теплую, нескользкую обувь и одежду, защищающую от ветра.

Проверьте состояние отопительных приборов. Убедитесь в исправности отопления и наличии необходимых запасов топлива.

Старайтесь избегать длительного нахождения на улице. Мороз и ветер могут привести к обморожению.

Берегите себя и своих близких! В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112.