В МИД высказались об изменении процедуры выдачи шенгенской визы для казахстанцев

По словам Айбека Смадиярова, с 1 марта Казахстан войдет в перечень стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию о якобы усложнении процедуры выдачи шенгенской визы для казахстанцев, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Что касается вопроса о том, что якобы Казахстан включен в какой-то список, то отвечу, что мы не получали официального уведомления от европейских сторон. Однако в рабочем порядке нам сообщили, что с 1 марта Казахстан действительно будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

При этом он отметил, что в шенгенском соглашении нет ни черных, ни красных списков, и речь идет об обычном рабочем процессе.

«Подобный шаг был запрошен одной из стран шенгенского соглашения, поскольку, согласно правилам Европейского Союза, страны Евросоюза и шенгенской зоны вправе инициировать дополнительные консультации в отношении граждан третьих стран, подающим заявку на получение визы», - пояснил спикер.

Подобные консультации могут, по его словам, занимать до 7 дней, при этом стандартный срок общего рассмотрения визовых анкет остается таким же, как и раньше - до 15 дней.

«На практике каких-либо изменений в процедуре рассмотрения визовых анкет наших граждан мы не ожидаем. Сам список не является так называемым черным списком», - резюмировал официальный представитель МИД РК.