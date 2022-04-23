Фото: Минобороны РК
Общество
В Минобороны дали разъяснения по выплатам участникам учений в Мангистау

В Министерстве обороны РК дали разъяснения касательно выплат участвовавшим в учении военнообязанным Мангистауской области, передает Kazpravda.kz.

С 4 по 16 апреля 2022 года в Казахстане прошло комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл тойтарыс – 2022». Для участия в учении на воинские сборы были призваны военнообязанные в девяти областях.

В соответствии с постановлением акима Мангистауской области от 1 апреля 2022 года №48 «О призыве военнообязанных на воинские сборы» в бригаду территориальной обороны было призвано 100 человек.

«Обеспечение военнообязанных военной формой одежды и питанием во время сборов, медицинское обеспечение осуществляются местными исполнительными органами.

На период воинских сборов за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность. Местными исполнительными органами им выплачивается средняя заработная плата за счет государства, а неработающим – минимальная заработная плата», – пояснили в Минобороны РК.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области военнообязанные, которые принимали участие в учениях «Батыл тойтарыс – 2022», заявили, что их обманули сотрудники военкомата. По их словам, в военкомате мужчинам обещали заплатить 50-80 тыс. тенге за 5 дней участия в учениях. В итоге учения длились 12 дней, однако зарплату участникам в полном объеме не выплатили.

 

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