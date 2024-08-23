Рассылку о «дистанционке» для школьников прокомментировали в Минобразования

Информация, распространяемая в мессенджерах о том, что с 15 сентября детей отправят на дистанционное обучение и в учреждениях вводится масочный режим, не соответствует действительности. Об этом сообщил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, передает Kazpravda.kz

«Ежегодно утверждается постановление главного государственного санитарного врача РК, которое предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона. Согласно постановлению, с 15 сентября начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций», – разъяснил комитет санэпидконтроля.

Подробно с постановлением можно ознакомиться здесь.