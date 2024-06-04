В Минсельхозе - новое назначение

Дархан Абдикаримов назначен председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: МСХ РК

Дархан Абдикаримов родился в 1969 году в городе Костанай.

В 1994 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия», в 2016 году - Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова по специальности «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим совхоза Наурзумского района Костанайской области.

В 2000-2005 годы работал ведущим специалистом - фитосанитарным инспектором Наурзумского районного территориального управления Костанайской области МСХ РК.

В разные годы занимал должности в аппарате акима Наурзумского района Костанайской области, филиале Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов, Костанайской областной терринспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

Был руководителем управления сельского хозяйства акимата Костанайской области. С 2021 по 2024 годы - руководитель Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

До назначения занимал должность заместителя председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.