В Минторговли прокомментировали возможность возврата к прежнему часовому поясу

1 марта все регионы Казахстана перешли на единый часовой пояс
И.о. министра торговли и интеграции Кайрат Торебаев, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, прокомментировал требование казахстанцев вернуться к прежнему часовому поясу, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как известно, казахстанцы организовали петицию на соответствующей платформе вернуть существующий ранее часовой пояс.
«По регламенту мы сначала должны дождаться результатов петиции, потом уже эти результаты возьмем в работу. Сегодня об этом говорить рано. Сейчас позиция министерства не может быть озвучена – пока мы придерживаемся официальной позиции, которая была принята нашим ведомством совместно с другими госорганами», - пояснил Торебаев.
Однако, подчеркнул он, ведомство готов вернуться к этому вопросу.
«Мы вернемся к этому вопросу по завершению петиции, которая, насколько я понимаю, юридически должна закончиться в декабре текущего года. Мы будем рассматривать результаты и мнения сторон со всеми госорганами. Сейчас будем гипотетически обсуждать тот вопрос, который решится в декабре. В случае достижения критической массы в 50 тысяч голосов, работа снова запустится внутри правительства», - сказал он.