В Минтруда ответили на рассылку о введении компенсации за НДС

Общество
23
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК заявили о том, что распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о введении компенсации за НДС, не соответствует действительности, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"В мессенджерах распространяется ложная информация якобы о введении МТСЗН компенсационной выплаты за НДС. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.

Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", - говорится в комментарии МТСЗН.

В министерстве напомнили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", - добавили в ведомстве.

#рассылка #соцсети #фейк #Минтруда #компенсация #комментарий #НДС

Популярное

Все
В Минтруда ответили на рассылку о введении компенсации за НДС
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Пой, Сашка! Пой!
Журналисты в погонах
Огни большого города
Пусть сбудутся заветные мечты!
Зимняя сказка
Главное – душевное тепло
Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал Ерлан Карин
Пресс-секретарь президента анонсировал интервью Токаева
Полицейские спасли подростка, провалившуюся под лед на реке в Атырау
Президент сделал кадровое назначение
Количество погибших во время землетрясения в Японии увеличилось
Из-за непогоды закрыты автотрассы в нескольких регионах Казахстана
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Словакии
Рафаэль Надаль: вероятно, что это будет мой последний год в теннисе
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кубы
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Более 400 гвардейцев присягнули на верность родине в Шымкен…
Шорт-трекист и боксеры протестировали линейный каток Астаны
Два мешка с наркотиками изъяли в Туркестанской области
Вагон табачных изделий из Кыргызстана без документов пытали…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]