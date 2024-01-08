В Минтруда ответили на рассылку о введении компенсации за НДС

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК заявили о том, что распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о введении компенсации за НДС, не соответствует действительности, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"В мессенджерах распространяется ложная информация якобы о введении МТСЗН компенсационной выплаты за НДС. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.

Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", - говорится в комментарии МТСЗН.

В министерстве напомнили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.