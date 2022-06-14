В многочасовых очередях за дешевым сахаром выстаивают жители Кызылорды

Ажиотаж создавать ни к чему

В Кызылорде люди выстаивают в многочасовых очередях к социальным магазинам, чтобы приобрести дешевый сахар, который здесь дают по килограмму в одни руки.

– Стоят в основном «сахарники», – подтверждает жительница города Бахыт Омарова. – Сегодня хотела мяса купить в соцмагазине, оно там по 1 650 тенге и обычно хорошее, но те, кто пришел за сахаром, образовали очередь человек в 50. Не стала дожидаться – времени нет, сходила на рынок, купила мясо по 2 100 тенге. Надо сахар продавать в отдельных точках! И потом, каждый день мимо соцмагазина в своем мик­рорайоне прохожу и каждый раз одних и тех же женщин в очереди вижу. Зачем им столько «песка»?

Мы поинтересовались у нескольких из них: и вправду, зачем?

– Варенье буду варить, – говорит одна. – Урюк уже продают дешевый, местный. На это дело сахара нужно много, и в социальном магазине он стоит 263 тенге, а в супермаркетах и магазинах у дома – 450 и выше. Хожу каждый день в соцмагазин, беру по килограмму. Если есть время, в 3 социальных магазина за день съезжу, добуду 3 кило.

– А я уверена, что и в социальных магазинах скоро сахар подорожает, беру про запас, – говорит другая дама. – Пенсионерка, дома делать нечего. Каждый день по кило сахара припасаю. Да, возмущаются те, кто за рисом, например, или маслом в социальный магазин пришел, но тогда дайте на сахар отдельного продавца. Я буду каждый день стоять за дешевым сахаром, пока он в стабфонде не кончился. Зато запас лет на пять себе сделаю!

Запасы сахара и других продуктов питания в стабилизационном фонде области достаточные и постоянно пополняются, утверж­дают чиновники. Поэтому не надо устраивать ажиотаж.

– Сахара на сегодня в стабилизационном фонде области имеется 78,9 тонны, – рассказала заместитель начальника областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Айнур Тлеулеева. – И его каждый день небольшими партиями отправляют по 30 социальным магазинам, но спрос все равно есть. В связи с этим через АО «НК «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» в стабилизационный фонд его было поставлено 272 тонны. Товар постепенно по сниженным ценам отпускается в соцмагазинах и социальных уголках супермаркетов.

Для оптимизации «сахарной проблемы» акиматом области заключен договор с ТОО «Көксу қант зауыты» на отпуск еще 612 тонн сахара. В последнее время населением, кстати, все чаще поднимаются вопросы, связанные с социально значимыми продовольственными товарами.

Если говорить конкретно о сахаре, то наш регион зависит от поставок этого продукта из Жамбылской, Алматинской областей и соседней России. На сегодня по области средняя цена на него составляет 455 тенге. В социальных магазинах и соц­уголках он продается в 2 раза дешевле рыночной стоимости. И товар есть там ежедневно.

По словам заместителя начальника областного управления, ведется постоянный контроль цен на социально значимые продовольственные товары.

В настоящее время в стабилизационном фонде региона имеется 1 167 тонн продовольствия, в том числе муки первого сорта – 257 тонн, гречневой крупы – 273 тонны, риса – 84 тонны, масла растительного – 474 тонны. С начала года в Кызылординскую область поставлено около 500 тонн растительного масла, которое продают в социальных магазинах по 630 тенге.

В целом в крупных торговых центрах и социальных магазинах нет дефицита в продуктах питания.