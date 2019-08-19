Общество
В МОН РК назвали даты школьных каникул нового учебного года
Екатерина Елисеева
В Министерстве образования и науки РК определили начало, продолжительность, а также каникулярные периоды 2019-2020 учебного года в организациях среднего образования, передает Kazpravda.kz.

Согласно приказу министра образования и науки Республики Казахстан от 29 июля 2019 года № 337 начало 2019-2020 учебного года - 1 сентября 2019 года.

"Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели. Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение", – говорится в приказе ведомства.

МОН РК определило также каникулярные периоды в течение учебного года: в 1-11 (12) классах: осенние – 7 дней (с 28 октября по 3 ноября 2019 года включительно), зимние – 10 дней (с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года включительно), весенние – 13 дней (с 21 марта по 2 апреля 2020 года включительно); в 1 классах: дополнительные каникулы – 7 дней (с 3 по 9 февраля 2020 года включительно).

Таким образом, учебный год начинается с 1 сентября 2019 года и завершается 25 мая 2020 года.

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