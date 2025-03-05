В МСХ – новое назначение

Серик Сермагамбетов назначен председателем Комитета рыбного хозяйства МСХ РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: МСХ РК

Председателем Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства назначен Серик Сермагамбетов.

Серик Сагитжанович родился 29 января 1965 года в Казалинском районе Кызылординской области. Имеет два высших образования по специальностям «Экономист» (Алматинский институт народного хозяйства) и «Юрист» (Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева).

Трудовую деятельность начал в 1988 году главным экономистом центральной базы материально-технического снабжения Министерства рыбного хозяйства г. Алматы.

В разные годы работал экономистом-финансистом Кызылординского рыбного завода, старшим инспектором аппарата акима, руководителем аппарата акима г. Кызылорда, заместителем акима Шиелийского района Кызылординской области, начальником управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области. Также являлся акимом Жалагашского и Аральского районов Кызылординской области, руководителем управления мобилизационной подготовки Кызылординской области.

До назначения занимал должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.