В МСХ – новое назначение

Серик Сермагамбетов назначен председателем Комитета рыбного хозяйства МСХ РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз
Председателем Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства назначен Серик Сермагамбетов.
Серик Сагитжанович родился 29 января 1965 года в Казалинском районе Кызылординской области. Имеет два высших образования по специальностям «Экономист» (Алматинский институт народного хозяйства) и «Юрист» (Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева).
Трудовую деятельность начал в 1988 году главным экономистом центральной базы материально-технического снабжения Министерства рыбного хозяйства г. Алматы.
В разные годы работал экономистом-финансистом Кызылординского рыбного завода, старшим инспектором аппарата акима, руководителем аппарата акима г. Кызылорда, заместителем акима Шиелийского района Кызылординской области, начальником управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области. Также являлся акимом Жалагашского и Аральского районов Кызылординской области, руководителем управления мобилизационной подготовки Кызылординской области.
До назначения занимал должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.