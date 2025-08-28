В музее Кастеева идет масштабная реконструкция

Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы, в рамках государственной программы по модернизации и сохранению культурных объектов по всей стране, начались активные ремонтно-восстановительные работы в одном из главных художественных центров Казахстана — Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева, сообщает Kazpravda.kz

Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр культуры и информации Аида Балаева.

По ее словам, обновление включает замену кровли, установку современных климатических систем, реставрацию паркетного покрытия и ряд других технических улучшений. Эти работы направлены на создание комфортных условий как для посетителей, так и для надежного хранения уникального собрания произведений искусства.

С 5 августа, в связи с началом реконструкции, музей временно закрыт для посещения. Это решение было принято в интересах сохранности экспонатов — культурного наследия Казахстана, а также для обеспечения безопасности в период строительных работ.

«Искренне благодарим Фонд Senim Qogamy и генерального спонсора проекта АО «Самрук-Қазына», чья поддержка сделала возможным реализацию столь важного этапа обновления музея. Работы выполняет подрядная организация ТОО Lucky Build Company. С нетерпением ждем завершения реконструкции и уверены, что обновленный музей встретит своих гостей в современном, вдохновляющем пространстве, достойном уровня его коллекции и статуса», - написала министр культуры и информации Аида Балаева.

 

