В Национальном музее РК состоялся вечер памяти Хаджимукана Мунайтпасова

Фото Национального музея РК
В Национальном музее Республики Казахстан состоялся вечер памяти "Алаштың алыбы", посвященный 145-летию Хаджимукана Мунайтпасова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационно-имиджевую службу музея.

Главной целью мероприятия, проходящего в рамках проекта "Исторические личности", является знакомство с историческими документами и фактами из жизни Хаджимукана Мунайтпасова.

Заместитель директора музея Жакен Таймагамбетов в своей речи отметил, что Хаджимукан Мунайтпасов стоит во главе достижений казахского спорта.

"Сейчас мы имеем все возможности заниматься спортом. В советское время даже слово "карате" было под запретом, люди занимались подпольно. Сегодня казахский спорт признан во всем мире. Многие наши спортсмены показали лучшие результаты и этим подняли престиж страны. Во главе этих побед стоят наши знаменитые предки, такие как Хаджимукан", – сказал Таймагамбетов.

Специально приглашенный гость мероприятия – олимпийский чемпион Атланты, многократный чемпион мира и Азиатских игр, заслуженный мастер спорта Казахстана и главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко – остановился на особом отношении казахского народа к спорту.

"Я очень рад тому, что сегодня оказывается такая честь знаменитому мастеру спорта – Хаджимукану Мунайтпасову, который прославил на весь мир казахский спорт. Это действительно первый спортсмен Казахстана того времени, и продолжателями его дела сегодня можно назвать Жаксылыка Ушкемпирова, Даулета Турлыханова, Бахтияра Нурсеитова. В нашей стране много спортивных дворцов, названных именами Хаджимукана и Балуана Шолака. Это – проявление уважения народа к спорту", – подчеркнул Мельниченко.

В ходе мероприятия демонстрировались видеоролики о непревзойденном палуане казахских степей. А также молодые спортсмены специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Мунайтпасова выступили с программой по гимнастике, боксу, тхеквондо, греко-римской борьбе.

