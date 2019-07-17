В Нацсовете представлены практически все общественно-политические группы – Карин
Екатерина Елисеева
В состав Национального совета общественного доверия при Президенте РК вошли представители практически всех общественного-политических групп страны. Таким мнением в ходе пресс-конференции в СЦК поделился советник Президента РК Ерлан Карин, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Состав совета очень сбалансирован. В него вошли представители практически всех основных общественно-политических групп страны – здесь и представители старой оппозиции, нового протестного движения, гражданские активисты, известные правозащитники, которые долгие годы занимаются защитой прав человека. Здесь и молодежные активисты, молодежные лидеры, представители регионов и, конечно же, наши ведущие казахстанские эксперты. Я думаю, что данный состав представляет основной спектр, основное общественно-политическое поле нашей страны", – отметил Карин.
Он отметил, что первое заседание общественного совета предположительно состоится 20 августа.
Напомним, 17 июля Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.