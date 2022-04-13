В Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» заложены идеи, меняющие жизнь нашего общества.

Перечитывая программный текст, для себя первым делом отмечаю обращение к трагическим событиям января, подтверждение серьезности и последовательности намерений Президента в построении нового Казахстана. В документе также обозначены основные вехи предстоящих кардинальных преобразований, их детализация. Для реализации всех объявленных реформ необходимо внести изменения в более чем 30 статей Конституции, принять свыше 20 законов.

Глава государства особо выделил необходимость уделить особое внимание маслихатам, чтобы усилить доверие народа к представительной власти. Согласен, сильные маслихаты способствуют решению актуальных проблем и росту качества жизни в регионах. Для этого нужно повысить их роль в обеспечении самостоятельнос­ти, они не должны зависеть от исполнительных органов.

Вводится должность председателя маслихата. Новый статус сразу дает понимание, что это руководитель местного представительного органа. Тем самым повышается его ответственность.

Маслихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления. Название должно соответствовать содержанию. Президент идет на опережение, чтобы не было никакой, даже мелкой, зависимости: эти органы должны функционировать свободно. В частности, необходимо предусмотреть финансирование по особому порядку.

Маслихаты должны стать эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов общества. Именно здесь следует обсуждать проблемы, давать оценку ситуации, тогда у людей отпадет необходимость выходить на площади.

Прежде мы физически не могли охватить все сельские округа, а потому общую картину о ситуа­ции на местах составляли со слов акима района. Максимум заезжали в пару близлежащих к райцент­ру населенных пунктов. В этом году для большей эффективности выработали новую форму работы с избирателями.

Помимо выездов стали активно общаться с гражданами в онлайн-режиме. Причем на встречи не приглашаем районных акимов – в них участвуют депутаты областного маслихата, секретари маслихата области и района. Таким образом, в короткий срок собрали предложения и замечания из 141 сельского округа, и теперь имеем обширную, но главное, реальную картину.

Мы старались «дойти» до самой отдаленной глубинки. Сельчане, видя, что в обсуждении участвует секретарь облмаслихата, не скрывали удивления: их проб­лемы интересны на областном уровне, их готовы выслушать... Теперь нам нужно оправдать доверие, добившись исполнения обещаний. Конечно, каждый аул тянет одеяло на себя, потому и мы в своем ответе, основываясь на реалиях, объясняем, почему невозможно сразу решить ту или иную проблему, даем прогноз. Определение первоочередности, раскрытие возможностей бюджета, необходимость соблюдения регламентов, технологий во многих случаях находят должный отклик и понимание.

Участники видеоконференций подробно, не скрывая проблем, рассказывали об экономическом, социальном положении населенных пунктов.

Они объяснили, почему молодые люди продолжают покидать аулы и оседают в Актобе. К примеру, в списке проблем Байганинского района значатся вопросы строительства жилья, спортивных объектов, газоснабжения, детских площадок, восстановление речных дамб и очистных сооружений, капитальный ремонт школ, детских садов, отсутствие скотомогильника, нехватка машин скорой помощи. В Алгинском районе актуальные проблемы – капитальный и текущий ремонт дорог, строи­тельство подъездных путей, газо-, водо-, электроснабжение, строительство автономных газовых котельных. Много жалоб на плохое качество Интернета, мобильной связи.

Собранная информация пригодилась, когда с акимом области Ондасыном Уразалиным корректировали распределение бюджета районов. Перед ним лежала сводная информация, основанная на докладах акимов районов. Ее мы сверяли со своими данными и вносили уточнения. Аким оценил нашу работу, понял задачу донести до исполнительных органов проблемы и сделать так, чтобы каждая из них нашла свое решение.

Это наша идея, в других областях такого еще нет. Обращаясь к опыту прошлого, хотим возродить «народный контроль» – это была эффективная практика. Новшество опробуем в областном маслихате. Если оправдает себя, то распространим опыт на городской и районный уровни.

Что касается других решений, озвученных в Послании, то большой отклик вызвала идея о том, что родственники Президента не должны занимать посты политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Давно хотел услышать такое из уст именно Главы государства. Понравилась и идея прекращения на период выполнения полномочий членства Президента страны в какой-либо партии. Это касается и акимов, и их заместителей.

Важна идея и о фактическом введении косвенной выборнос­ти акимов областей и городов республиканского значения. Перед назначением на пост кандидатуры акимов будут одобряться маслихатами. Это очень хорошая новость для казахстанцев. Лед тронулся. Раньше требовалось только наше согласие, но если аким, которого мы выбрали, не будет справляться с работой, то ответственность возлагается полностью на маслихат. В этом проявление взаимной ответственности. Все это способствует повышению конкуренции, обеспечению равных условий для всех политических объединений.

Многопартийность выявит настоящих мыслящих лидеров, которые могут выдвигать идеи, делиться обоснованными предложениями. Человек должен занимать ту или иную должность заслуженно, чтобы у населения не было вопросов при его назначении.

Необходимость децентрализации власти прочувствовали во время пандемии COVID-19, когда из министерства шла одна директива, а на месте мы видели другое решение. Нам не позволяли взять на себя ответственность за введение нужных ограничений, в приобретении медикаментов по более доступной стоимости. Раз аким назначен, то он и должен полноценно управлять регионом. Такая же ситуация возникала и во время январских событий.

В заключение хочу рассказать об отце, ему 86 лет. Он не отходит от экрана телевизора. Послушав на этот раз Главу государства, не скрывал своих эмоций, вдохновения.

«Наконец услышали правильные, стоящие вещи, узнали о предстоящих долгожданных изменениях», – повторял отец. И одна из его радостей – это возрождение Семипалатинской области, но уже с именем великого Абая.

Нам остается только впрячься в большую работу ради процветания обновленного Казахстана.