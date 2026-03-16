В ОАЭ атакован порт Фуджайра

Происшествия, В мире
105
Айман Аманжолова
корреспондент

По данным Bloomberg, сейчас там идет оценка ущерба

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) порт Фуджайра подвергся удару, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Ключевой порт Фуджайра в ОАЭ был вновь поражен в понедельник», — говорится в материале.

По данным издания, в настоящее время ущерб, причиненный порту, оценивается. При этом данный порт является единственным выходом страны, обходящим Ормузский пролив.

Иран 14 марта заявил о подготовке к ударам по трем портам ОАЭ в ответ на нападение на остров Харк, который находится под контролем Ирана. При этом жителям и находящимся в указанных на карте районах ОАЭ направили уведомление о необходимости немедленно покинуть территории вокруг портов Фуджайра, Халифа и Джебель-Али. 

#ОАЭ #порт #атака #Фуджайра

Популярное

Все
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
15 марта – День Конституции
86,7% граждан проголосовали за новую Конституцию - данные exit-poll от Института евразийской интеграции
По пути реформ
Ответственность за судьбу страны – дело общее
Пример солидарности, патриотизма, ответственности за судьбу Родины
Для активной социализации созданы все условия
На участки шли целыми семьями
Автограф чемпиона и селфи со звездой
Важен каждый голос
Причастность к судьбе страны
Диалог в режиме нон-стоп
Вдвойне особенный день
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
Голос поколения
Бектенов: Казахстанцы своим выбором поддержали масштабные реформы Президента
В Алматы перекроют улицы в преддверии празднования Наурыза
Объявлены победители премии «Оскар - 2026»
Добрые дела меняют судьбы
Духовная идентичность казахского народа
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

Япония высвобождает частные запасы нефти
Цена на нефть растет на фоне конфликта на Ближнем Востоке
K-pop приносит экономике Южной Кореи $5 млрд в год
Роскошные отели Дубая резко снизили цены из-за войны в Иране

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]