По данным Bloomberg, сейчас там идет оценка ущерба

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) порт Фуджайра подвергся удару, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Ключевой порт Фуджайра в ОАЭ был вновь поражен в понедельник», — говорится в материале.

По данным издания, в настоящее время ущерб, причиненный порту, оценивается. При этом данный порт является единственным выходом страны, обходящим Ормузский пролив.

Иран 14 марта заявил о подготовке к ударам по трем портам ОАЭ в ответ на нападение на остров Харк, который находится под контролем Ирана. При этом жителям и находящимся в указанных на карте районах ОАЭ направили уведомление о необходимости немедленно покинуть территории вокруг портов Фуджайра, Халифа и Джебель-Али.