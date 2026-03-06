В Ормузском проливе движение судов почти остановилось

Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом сообщил Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC)

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Анализ судовых сигналов "показывает, что количество проходящих судов сократилось до однозначных значений", говорится в сообщении JMIC. За последние 24 часа подтверждено движение лишь двух коммерческих судов через Ормузский пролив, причем это были грузовые суда, а не нефтетанкеры, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

«Это фактически означает почти полную приостановку коммерческого судоходства», - отмечают в JMIC.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для транспортировки сырьевых товаров - от нефти до удобрений, и он оказался закрытым из-за военных действий на Ближнем Востоке. Десятки полностью загруженных нефтяных и газовых танкеров застряли в Персидском заливе, поскольку движение через Ормузский пролив является слишком рискованным, учитывая, что несколько судов уже были атакованы.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в четверг, что иранские военные пока не предпринимали мер по перекрытию Ормузского пролива, но могут сделать это в будущем. Комментируя сообщения о том, что движение судов через пролив фактически остановилось, он отметил, что "суда опасаются идти туда". Ранее в иранских вооруженных силах предупреждали, что готовы потопить суда в случае попыток пройти через пролив.

На этой неделе Вашингтон дал понять, что предложит военно-морское сопровождение судам, поскольку международные страховщики начали сокращать покрытие военных рисков, однако судовладельцы пока не получили убедительных гарантий, пишет агентство Bloomberg.

#Иран #нефть #запрет #танкер #Ормузский пролив

