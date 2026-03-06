Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Анализ судовых сигналов "показывает, что количество проходящих судов сократилось до однозначных значений", говорится в сообщении JMIC. За последние 24 часа подтверждено движение лишь двух коммерческих судов через Ормузский пролив, причем это были грузовые суда, а не нефтетанкеры, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

«Это фактически означает почти полную приостановку коммерческого судоходства», - отмечают в JMIC.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для транспортировки сырьевых товаров - от нефти до удобрений, и он оказался закрытым из-за военных действий на Ближнем Востоке. Десятки полностью загруженных нефтяных и газовых танкеров застряли в Персидском заливе, поскольку движение через Ормузский пролив является слишком рискованным, учитывая, что несколько судов уже были атакованы.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в четверг, что иранские военные пока не предпринимали мер по перекрытию Ормузского пролива, но могут сделать это в будущем. Комментируя сообщения о том, что движение судов через пролив фактически остановилось, он отметил, что "суда опасаются идти туда". Ранее в иранских вооруженных силах предупреждали, что готовы потопить суда в случае попыток пройти через пролив.

На этой неделе Вашингтон дал понять, что предложит военно-морское сопровождение судам, поскольку международные страховщики начали сокращать покрытие военных рисков, однако судовладельцы пока не получили убедительных гарантий, пишет агентство Bloomberg.