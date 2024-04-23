В области Абай стартовала неделя «Жасыл аймақ»

Более 500 человек из одиннадцати сельских округов и учреждений района Маканшы приняли участие в наведении чистоты и порядка на набережной «Айдынды-Алаколь».

фото пресс-службы акимата области Абай

В ходе акции использовали восемь единиц техники и вывезли с набережной более 40 тонн мусора. Мероприятия по благоустройству побережья продолжатся в мае.

– Мы все вместе вышли на субботник и сделали довольно много. Район у нас новый, поэтому и относиться к нему мы должны по-особенному. Благодаря нашим усилиям он стал чистым и опрятным, – поделилась впечатлениями ветеран труда Нагима Жакиянова.

Свой вклад в благоустройство улиц, скверов, парков и общест­венных мест внесли жители Курчатова. В ходе экоакции они убрали мусор, прошлогоднюю листву, побелили зеленые насаж­дения. В генеральной уборке приняли участие более тысячи курчатовцев – представители 42 организаций и предприятий, задействовано пять единиц техники. Вывезено около 40 тонн мусора.

По словам директора Молодежного ресурсного центра Айжан Мусатаевой, в первый день недели «Жасыл аймақ» на уборку вышли не только молодежь и активисты, но и неравнодушные горожане.

– Я уверена, что лишь все вмес­те, как одна большая команда, мы сможем очистить не только свой город, но и всю страну, – говорит она.

В Бородулихинском районе прошла акция «Семей орманы – жасыл аймақ». Ветераны, активная молодежь, депутаты областного и районных маслихатов, трудовые коллективы высадили на территории резервата саженцы сосны.

– В рамках экологической акции «Таза Қазақстан» каждый регион внес свой вклад в озеленение и украшение окружающей среды, создавая благоприятные условия для жизни и отдыха. Это продолжение нашей доброй традиции, которая призвана уважать и охранять природные богатства нашей страны, – подчеркнул аким области Абай Нурлан Уранхаев.

В ходе акции в лесном массиве возле с. Воскресеновка было высажено более 23 тыс. саженцев сосны на 5 га. В целом на территории резервата «Семей орманы» с начала экологической акции «Таза Қазақстан» высажено более 50 тыс. саженцев. В текущем году в Бородулихинском районе планируется высадить еще более 7 тыс. саженцев.

В Кокпектинском районе неделя «Жасыл аймақ» также началась с посадки деревьев. Затем молодежь вместе с представителями старшего поколения привели в порядок улицы и вывезли мусор.

В районе ведется ремонт размытых талыми водами дорог. По информации пресс-службы области Абай, в текущем ремонте автомобильной дороги районного значения между селами Кокпекты и Бигаш задействовано 13 единиц техники и 18 человек. Всего в ходе акции высадили около 300 саженцев деревьев, произвели уборку улиц протяженностью 12 км, вывезли около 20 тонн мусора.