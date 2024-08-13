В области Абай в честь дня рождения великого поэта прошел ультрамарафон

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Забег Abai Joly на 80 км между Семеем и Борли осмелились преодолеть 152 участника из разных городов Казахстана.

Фото Альбины Халел

Организаторами соревнований выступили управление физической культуры и спорта области Абай и РОО «El Sport». По словам председателя РОО Рамазана Саттарулы, в забеге принимают участие и опытные атлеты, которые взяли старт от международного аэропорта Семея в восемь утра:

– Наши участники бегут с целью привлечь внимание к творчеству Абая. Мы хотим показать, что пропагандировать его наследие могут не только историки и филологи, но и спортсмены. Мы призываем всех казахстанцев изучать произведения Абая и встать на путь Абая – путь просвещения, развития, возрождения.

По итогам ультрамарафона его победители в двух возрастных категориях получили денежные призы от 200 до 300 тыс. тенге. Общий призовой фонд забега – 1,5 млн тенге. В забеге на 80 км в категории 18–39 лет места распределились следующим образом: первое мес­то занял Аким Еркебай, вторым стал Мейир Кутуев, а третьим к финишу пришел Акпейил Кутуев. В возрастной категории старше 40 лет на первом месте оказался Аскер Кожанов, на втором – Саламат Сатыков, на третьем – Асет Толтебаев.

#забег #ультрамарафон #день Абая #Abai Joly

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