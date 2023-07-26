В области Жетысу в разгаре жатва озимых: урожай собран уже на 32 200 га

Общество
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Дина Боранбаева

В поте лица на полях трудятся аграрии Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского и Сарканского районов, а также города Талдыкоргана. Сейчас в основном уборка идет на богаре. На сегодняшний день зерновые колосовые сжаты более чем на 32 тыс. га, намолочено 59 200 тонн зерна. Средняя урожайность по области составляет 18,4 центнера с гектара, что соответствует уровню прежних лет.

фото Дмитрия Ерофеева

Уборочная идет в соответствии со сроками, проблем с поливной водой не наблюдается, отмечают в областном управлении сельского хозяйства. На осенние полевые работы выделено 7 924 тонны дизельного топлива, оператор уже определен, так что льготные ГСМ аграрии получат вовремя.

...По золотым волнам неспешно плывут зеленые стильные комбайны: на полях крестьянского хозяйства «Полухин Е. Ю.» в Сарканском районе жатва озимых началась неделю назад и продлится еще дней десять. На сегодня труженики нивы соб­рали урожай почти с тысячи гектаров.

Всего же в хозяйстве, соз­данном в селе Койлык в 2002 году, насчитывается четыре тыс. га пашни. Внушительную часть ее занимает яровой ячмень. Выращивают здесь также кукурузу и сахарную свеклу, подсолнечник, сою и другие культуры. Такое разно­образие на полях не случайно. В здешних горно-степных краях климат суровый, с трес­кучими зимними морозами и засушливым жарким летом. А потому, делится аграрий со стажем Евгений Полухин, никак нельзя «класть все яйца в одну корзину»: в случае неурожая, к примеру, на богаре, земледельцам не дадут остаться ни с чем посевы на поливных землях.

Несмотря на все трудности, благодаря неустанному труду местных жителей Сарканский район издавна славится аграрными достижениями и входит в чис­ло ведущих свекловодческих регионов. В целом в нынешнем году 1 600 местных хозяйств посеяли 32 вида культур на 98 тыс. га, в том числе сахарный корнеплод на 1 300 га.

Об урожайности озимых, по словам Евгения Юрьевича, говорить еще рано: устойчивая погода без осадков дает возможность проводить уборку качественно и в срок. В то же время, сетует он, засушливое лето не оставляет надежды на богатый урожай осеннего сева. Однако с каждого гектара надеются здесь собрать в среднем по 20 центнеров. А вот по подсолнечнику нынче прогнозируют низкий урожай, виной которому – жаркое лето без дождей.

Трудятся в хозяйстве почти сорок человек. Работа – не из легких, признают механизаторы. Но устраивает заработная плата, составляющая здесь около 300 тыс. тенге, и условия труда: крестьянское хозяйство «Полухин Е. Ю.» располагает внушительным парком сельскохозяйственной техники – 43 единицами – значительно облегчающей работу в поле.

– Техника импортная, дорогостоящая. Это современные комбайны, тракторы, погрузчики ведущих мировых брендов, – рассказывает глава хозяйства. – Вся она оснащена навигаторами – механизатору даже рулить не нужно, он только контролирует процесс. Для каждой сельскохозяйственной культуры – свои машины, свой подход. Все механизаторы постоянно проходят обучение. А приобретается сельхозтехника в основном в лизинг.

Качественный семенной материал, тщательный уход за посевами, самое передовое техническое оснащение, усердие и любовь к земле – вот главные составляющие успеха. Особое внимание, по словам Евгения Юрьевича, здесь уделяют соблюдению технологий возделывания. А государство помогает с решением насущных проблем.

– Недавно наш район посетил аким области Жетысу, – рассказывает глава КХ. – В ходе его визита были обсуждены и нашли свое решение вопросы предоставления субсидий и льготного топлива, так что встреча оказалась плодотворной. В целом хозяйству на осеннюю уборку урожая потребуется 192 тонны топлива. Очень надеемся, что жатву завершим успешно, по крайней мере, со своей стороны приложим для этого все силы.

#Жетысу #урожай #урожай 2023 #жатва

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