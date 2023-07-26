В области Жетысу в разгаре жатва озимых: урожай собран уже на 32 200 га
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Дина Боранбаева
В поте лица на полях трудятся аграрии Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского и Сарканского районов, а также города Талдыкоргана. Сейчас в основном уборка идет на богаре. На сегодняшний день зерновые колосовые сжаты более чем на 32 тыс. га, намолочено 59 200 тонн зерна. Средняя урожайность по области составляет 18,4 центнера с гектара, что соответствует уровню прежних лет.