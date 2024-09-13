В общекомандном зачете по тоғызқұмалақ казахстанцы заняли первое место

Спорт
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Насихат Оркушпаева

Спортсмены, участвующие в тоғызқұмалақ, являются представителями разных государств. У них много различий, но вот любовь к «степным шахматам» – именно то звено, которое всех объединило, по крайней мере, в период проведения Всемирных игр кочевников в Астане. Соревнования по данному виду, к слову, проходили в стенах гостиничного комплекса «Думан». Специально для такого масштабного мероприятия были выделены два больших зала на первом и втором этажах: на одном играли мужчины, на другом – женщины. Атмосфера напряженной интеллектуальной схватки чувствовалась в обеих локациях.

фото Игоря Бургандинова

– В тоғызқұмалақ участвует­ 41 команда: 63 мужчины и 48 женщин. Для игры дается два часа – по одному на каждого. Казахстан в трех видах (помимо тоғызқұмалақ, еще в мангала и овари) представляют 11 спорт­сменов. В отличие от всех видов настольных игр только у тоғызқұмалақ есть уникальный элемент – тұздық. Именно он усложняет ходы партий и делает их по-особенному интересными. В числе сильнейших соперников наших ребят представители из Кыргызстана, Монголии и Китая. Самый возрастной участник – 75-летний Юрий Нольд из Германии, а самый юный – Разван Андрей Муцица из Румынии, – говорит главный тренер Казахстана по тоғызқұмалақ Айнур Жакапбаева.

Среди представителей сильной половины человечества нельзя было не заметить самого маленького игрока – 11-летнего спорт­смена Развана Андрея Муцицу. Пятиклассник стал любимцем отечественных журналистов. И дело даже не во внешней красоте мальчика, а в его нестандартном мышлении. Наряду со взрослыми участниками он каждый раз виртуозно выстраивал свою стратегию игры. В момент нашего разговора юный интеллектуал сыграл партии с представителями Мексики, Пакистана, Эквадора, Чехии и другими. Всего – семь партий, в четырех из которых, к радости болельщиков, он одержал победу. Чешский соперник, как признался школьник, оказался­ самым сильным. Но как раз таки благодаря таким поединкам и нарабатываются опыт и навыки.

– В тоғызқұмалақ играю один год. Впервые с игрой меня познакомила моя учительница Балинт Клаудия-Крина. Как только она принесла в наш класс доску с девятью шариками, понял: хочу детально изучить правила. Учитывая, что эта игра, так же как и шахматы, относится к стратегическим видам, понять ее суть не составило особого труда. В Казахстане я не в первый раз. В прошлом году был в Алматы, где проходил чемпионат мира. Там я занял четвертое место в классическом стиле и 15-е – в блице, – рассказывает Разван Анд­рей Муцица.

По словам тренера мальчика, в Румынии тоғызқұмалақ весьма популярен – созданы и откры­ваются секции при школах. Этому способствовало и то, что четыре года назад по решению ЮНЕСКО эта игра внесена в список культурного наследия человечества.

фото Минтуризма и спорта РК

Отметим, что «степные шахматы» получили особое признание и на играх в Астане. Впервые за всю историю всех настольных игр доску с камнями запустили в стратосферу. Случилось это 9 сентября в 09.09 по времени Астаны, в момент, когда девять участников на девятой игровой доске дали своего рода офи­циальный старт соревнованиям, вступив в высокоскоростную интеллек­туальную битву. Для того чтобы организовать весь процесс отправки доски с шариками в космос, а также вернуть их на Землю, было заключено специальное соглашение с российским космическим агентством.

Кстати, о россиянах. Они участ­вуют в большинстве видов сос­тязаний. Так, на соревнованиях по арқан тартыс, состоявшихся до финального блока, женская и мужские сборные соседней страны продемонстрировали настоящую сплоченность и силу духа. Состязания проводились в ледовом дворце «Алау». Особый интерес у зрителей вызвала схватка представительниц прекрасного пола, поскольку в физической силе мужчин сомневаться не приходится. Однако с первых минут стало понятно, что спорт­сменки тоже не лыком шиты, а все потому, как сказал тренер российской сборной Сергей Рачинский, что у его подопечных отличная силовая подготовка. И действительно, для того чтобы перетянуть на свою сторону команду соперниц, нужна завидная выносливость: попробуй-ка передвинуть метку на канате, когда тебе противостоит дюжина подготовленных девушек.

– Вот, посмотрите на мои руки... они все в мозолях, – говорит спорт­сменка из России Наталья Синицына. – И это при том, что занимаюсь данным видом спорта с 2020 года. Представляете, каково состояние ладоней у тех, кто длительное время участвует в соревнованиях? На дорожке случается всякое: слезы, нервы. Но для победы самое главное – чувствовать команду и работать сплоченно в едином ритме.

«Тарт! Тарт! Тарт!» («Тяни! Тяни! Тяни!») – послышались мотивирующие возгласы зрителей. Это, как оказалось, на дорожку вышли сборные Казахстана и Узбекистана. Практически одним рывком наши девушки перетащили на свою сторону соперниц. Не помогла гостьям и смена места (сначала они выступали по правую, а потом по левую сторону от разделительной черты). Итог: 2:0 в пользу наших соотечественниц. На фоне эмоциональных споров узбекских девушек между собой стало понятно: они ругали друг друга за проявленную несоб­ранность.

Спортивного разгильдяйства не приемлет и еще один известный вид нашей национальной игры – асық ату. Неумение сконцентрироваться играет злую шутку с участниками. Вот и на финальном этапе здесь же, в «Алау», например, венгерский гость не смог продемонстрировать высокий уровень мастерства и меткости, чего нельзя было сказать о его сопернике из Таджикистана. Пос­ледний, окрыленный победой, пробежал несколько кругов с флагом своей страны.

Отметим, что в «Алау», помимо арқан тартыс и асық ату, также проводились соревнования по ордо, ашыртмалы аба гюреши, мас-рестлингу и другим видам.

#Спорт #игры кочевников #игры номадов

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