В общекомандном зачете по тоғызқұмалақ казахстанцы заняли первое место
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Насихат Оркушпаева
Спортсмены, участвующие в тоғызқұмалақ, являются представителями разных государств. У них много различий, но вот любовь к «степным шахматам» – именно то звено, которое всех объединило, по крайней мере, в период проведения Всемирных игр кочевников в Астане. Соревнования по данному виду, к слову, проходили в стенах гостиничного комплекса «Думан». Специально для такого масштабного мероприятия были выделены два больших зала на первом и втором этажах: на одном играли мужчины, на другом – женщины. Атмосфера напряженной интеллектуальной схватки чувствовалась в обеих локациях.