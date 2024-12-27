В отечественных театрах работают около 9 тысяч специалистов

Итоги года
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Министерство культуры и информации завершает подведение итогов года.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Театры и музеи продолжают играть ключевую роль в сохранении и популяризации культурного наследия. В этом году было реализовано множество значимых событий и инициатив, способствующих развитию культурной сферы, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на МКИ РК

Рассмотрим подробнее ключевые моменты и достижения.

На сегодняшний день в Казахстане функционирует 57 государственных театров. В этом году в Атырау был открыт еще один государственный театр «Жастар» театры». В отечественных театрах работают около 9 тысяч специалистов, из них 4 200 составляют творческий коллектив.

Государственные театры Казахстана поставили более 200 новых постановок, из которых 107 основаны на произведениях отечественных авторов. Весь 2024 год театры активно участвовали в международных фестивалях.

Министерством продолжаются масштабные работы по реконструкции и обновлению исторических театров: капитальный ремонт в Казахском национальном театре драмы имени Мухтара Ауэзова, внутренний ремонт в театре оперы и балета имени Абая, уже обновлены семь помещений. Ожидаются изменения и в русском театре имени Наталии Сац, проект ремонта проходит экспертизу. Рассматриваются ремонт и газификация немецкого драматического театра. В 2025 году планируется провести экспертизу здания Государственного академического казахского театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова.

2024 год стал важным этапом в развитии и казахстанских музеев, которые продолжают расширять доступ к культурному наследию.

В Казахстане успешно функционирует 275 музеев, включая республиканские и региональные музеи, а также 12 республиканских музеев-заповедников, под охраной которых находятся более 200 памятников истории и культуры республиканского значения.

Музеи активно развивают инфраструктуру, создавая современные визит-центры - Отырар, Улытау, Танбалы, Сарайшык. На стадии строительства находятся еще 5 визит-центров - Есик, Ордабасы, Сауран, Гаухар-ана, Бозок. Музеи-заповедники оснащаются современным оборудованием — аудиогидами и тач-экранами, а в некоторых визит-центрах открываются учебные филиалы вузов.

Кроме того, планируется присвоение статуса «Национальный» Государственному музею искусств имени Абылхана Кастеева, Центральному государственному музею и Национальному музею. 

В 2025 году Национальный музей РК запустит единый портал «Виртуальная сеть музеев Казахстана», который предоставит доступ к информации о всех музеях страны. Пользователи смогут ознакомиться с объектами национального культурного достояния, включенными в Государственный каталог, а также увидеть уникальные артефакты в 3D-формате. Эти инициативы направлены на сохранение культурного наследия и повышение туристической привлекательности Казахстана на международной арене.

#культура #музеи #театры

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