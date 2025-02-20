Ключевые достижения внешней политики Казахстана в 2024 году

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Министерство иностранных дел РК подготовило обзор по итогам внешнеполитической деятельности Казахстана за минувший 2024 год, сообщает Kazpravda.kz

Казахстан убедительно демонстрирует приверженность широкому многостороннему сотрудничеству в строгом соответствии с Уставом ООН. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу в сентябре 2024 года. Глава государства подчеркнул, что наша страна играет активную роль в решении вопросов международной безопасности и стабильности.

В 2024 году Казахстан председательствовал в ряде авторитетных международных организаций и платформ, что способствовало решению актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Успешное председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации тюркских государств (ОТГ), Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Консультативной встрече глав государств Центральной Азии (КВГГЦА) и Международном Фонде спасения Арала (МФСА) стало важным шагом в укреплении международного влияния Казахстана, а также расширило дипломатические возможности.

В ходе председательства РК в ШОС проведено свыше 160 мероприятий, охвативших широкий спектр тем, включая экономическое сотрудничество, безопасность, экологические инициативы и цифровую трансформацию. Договорная база пополнилась 60 новыми документами, укрепляющими сотрудничество между странами-участницами. Казахстан инициировал стратегию развития Организации до 2035 года, направленную на формирование континентального пояса экономики, торговли, транспортной и логистической связанности Евразии. Центральным событием председательства стал Астанинский саммит, впервые прошедший в формате «ШОС плюс».

Ключевым достижением председательства в СВМДА стал переход на новый этап институционального развития. В рамках Дорожной карты трансформации разработаны Устав и Правила процедур, обновлен Каталог мер доверия, созданы Совет мудрецов, Форум аналитических центров и Фонд СВМДА. Казахстан выступил с инициативой по цифровизации взаимодействия стран-участниц, запустив платформу для обмена данными и аналитическими материалами.

Председательство в Организации тюркских государств ознаменовалось запуском масштабной программы «TURKTIME!», способствующей укреплению культурной и экономической интеграции. В рамках этой инициативы Главы государства были реализованы проекты в области образования, научных исследований и предпринимательства. Создан механизм постоянных представителей, унифицированы государственные символы, учрежден Инвестиционный фонд, направленный на поддержку стратегических проектов. Значительный рост взаимной торговли среди стран-участниц, превысивший 45 млрд долларов США, свидетельствует о возрастающем экономическом сотрудничестве.

В ходе председательства в ОДКБ Казахстан сосредоточился на продвижении инициатив по противодействию актуальным угрозам, таким как трансграничная преступность, терроризм и незаконный оборот наркотиков. Проведено свыше 80 мероприятий, включая встречи глав государств, тематические круглые столы и военные учения. Особое внимание уделено завершению 10-летней работы над программой укрепления таджикско-афганской границы.

Усилия казахстанского председательства в Международном Фонде спасения Арала (2024-2026 гг.) сосредоточены на завершении процесса совершенствования МФСА, выработке взаимовыгодного механизма управления водно-энергетическими ресурсами региона, обеспечении своевременной и качественной реализации экологических программ, а также принятии согласованных мер в целях преодоления последствий изменения климата.

В рамках водной дипломатии РК в 2024 году проведено около 35 заседаний по трансграничным рекам с Китаем, Россией и странами Центральной Азии. Достигнуты договорённости с Кыргызстаном и Узбекистаном о подаче воды в Казахстан через трансграничные реки Шу, Талас и Сырдария. Ведутся переговоры с Китаем по более чем 20 рекам, включая Иртыш и Или. Важное значение имеет присоединение РК в Конвенции ООН о праве несудоходных видов использования международных водотоков.

2024 год стал прорывным в контексте укрепления многопланового сотрудничества с государствами Центральной Азии. Программная статья Главы государства «Ренессанс Центральной Азии: на пути к устойчивому развитию и процветанию» очертила формат братских отношений, добрососедства и стратегического партнёрства в регионе.

Важное значение имело проведение 6-го заседания Консультативной встрече глав государств Центральной Азии с участием Президента Азербайджана и Специального представителя Генерального секретаря ООН по ЦА и главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. По итогам саммита подписаны Концепция развития региональной кооперации «ЦА-2040», Дорожная карта регионального сотрудничества на 2025-2027 гг., а также План действий по развитию промышленной кооперации на 2025-2027 гг.

Кроме того, Казахстан продолжает играть важную роль в международной дипломатии, выступая посредником в урегулировании конфликтов. В рамках Астанинского процесса мы предоставили площадку для переговоров по сирийскому кризису. Казахстан объединяет ключевых участников и способствует достижению компромиссных решений. Страна также выступила с предложением создать международный центр медиации для решения региональных конфликтов, что станет важным шагом в развитии механизмов превентивной дипломатии.

Казахстан демонстрирует высокую степень интеграции в мировую политику. Страна инициирует крупные региональные проекты в сферах энергетики, транспорта, торговли и цифровых технологий. Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, сотрудничество в рамках проекта «Один пояс – один путь» и активное участие в Евразийском экономическом союзе подтверждают приверженность нашей страны укреплению глобальных экономических связей. Внедрение зелёных технологий и программ по декарбонизации экономики стало важной частью международной повестки Казахстана. Важным аспектом стало расширение сотрудничества с ЕС и странами Ближнего Востока в области устойчивого развития и энергетики.

Казахстан продолжит придерживаться курса на миролюбивую внешнюю политику. Страна вносит значимый вклад в обеспечение безопасности, устойчивого развития и процветания на евразийском пространстве. Расширение участия в глобальных инициативах ООН, ВТО и других международных организаций, развитие стратегического партнёрства с ведущими державами и углубление экономической дипломатии остаются ключевыми приоритетами внешней политики страны.