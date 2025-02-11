Демографические тренды РК в 2024 году: рождаемость, смертность и миграция

В 2024 году Казахстан демонстрировал рост рождаемости и миграции, при этом смертность оставалась высокой в некоторых регионах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За январь-декабрь 2024 года число родившихся детей в стране составило 368 670, из них мальчики – 190 213, девочки – 178 457. Наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской (25,05 человек на 1 000 населения), Мангистауской (24,47) областях и городе Шымкент (23,68).

Число умерших за 12 месяцев составило 133 592 человека. Самый высокий уровень смертности наблюдался в Северо-Казахстанской (11,57 на 1 000 населения), Восточно-Казахстанской (11,29) и Костанайской (10,18) областях, что связано с возрастной структурой населения этих областей.

В январе-декабре 2024 г. число прибывших в страну (получивших ВНЖ) составило 29 948 человек, выбывших – 12 784 человека. Положительное сальдо миграции составило 17 164 человека. По сравнению с соответствующим периодом 2023 г. число прибывших в Казахстан увеличилось на 17,9%, число выбывших уменьшилось на 20,4%.