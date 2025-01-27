На 45 ФОКов стало больше в Казахстане в 2024 году

Наибольшее количество построено в Атырауской и Жамбылской областях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За январь-декабрь 2024 года в республике было введено в эксплуатацию 45 физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью 80,6 тыс. м2 на сумму 28,4 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Наибольшее количество ФОКов построено в Атырауской и Жамбылской областях – по 5 объектов в каждой.

В Туркестанской области открылось 4 комплекса.

В других шести регионах республики (Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Жетісу и Восточно-Казахстанская областях) введено по 3 ФОКа.

Кроме того, в 2024 году в эксплуатацию введено 13 спортивных залов общей площадью 8,2 тыс. м2 на сумму 2,8 млрд тенге.

Больше всего залов построено в Кызылординской области – 4, Туркестанской области и Шымкенте – по 3.