В отношении компаний "Кселл" и "Мобайл Телеком-Сервис" открыто расследование – АЗРК РК

17 июня 2022 года антимонопольный департамент по городу Алматы открыл расследования в отношении АО “Кселл” и ТОО “Мобайл Телеком-Сервис” в части установления монопольно высоких цен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

В отношении АО “Кселл”: в связи с частыми обращениями граждан на повышение цен на услуги мобильных операторов связи Агентством по защите и развитию конкуренции проанализированы тарифы на услуги сотовой связи и мобильного интернета за 2020-2021 годы.

АО “Кселл” за анализируемый период установил максимально высокую цену на услуги сотовой связи и мобильного интернета.

К примеру, у некоторых операторов минимальная цена на услуги сотовой связи в среднем составляла 332 тенге, на услуги мобильного интернета - в среднем 1022 тенге.

Расследование в отношении АО “Кселл” открыто по признакам установления монопольно высоких цен на услуги сотовой связи и интернета.

В отношении ТОО “Мобайл Телеком-Сервис”: по итогам мониторинга цен на рынке услуг SMS-рассылки за 2020-2021 годы Агентством по защите и развитию конкуренции выявлено превышение цены ТОО “Мобайл Телеком-Сервис” по сравнению с остальными операторами связи.

Операторы связи в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличили тарифы по SMS-рассылке в среднем на 14,03%. При этом максимально высокая средняя цена зафиксирована у операторов, входящих в группу АО “Казахтелеком”: ТОО “Мобайл Телеком-Сервис” и АО “Кселл” по сравнению с ТОО “КаР-Тел”. Наибольший темп роста цены зафиксирован у ТОО “Мобайл Телеком-Сервис” и АО “Кселл”.

Открыто расследование в отношении ТОО “Мобайл Телеком-Сервис” по признакам установления монопольно высокой цены на услугу SMS-рассылки.